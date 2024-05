Instalar centros de monitoreo por sector y duplicar módulos de seguridad, propone Mauricio Tabe.

A unas semanas de las elecciones, Mauricio Tabe, candidato por la Alianza Va por la CDMX, participó en lo que fue el debate entre los aspirantes a gobernar los próximos tres años la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con propuestas como instalar centros de monitoreo por sector, blindar las unidades habitacionales y duplicar los módulos de seguridad, el aspirante a gobernar por tres años más anunció el reforzamiento de la estrategia BlindarMH para conseguir que Miguel Hidalgo sea la más segura de toda la Ciudad.

Tabe recordó que con la administración pasada de Morena, sólo el 30 por ciento de los vecinos se sentían seguros en esta alcaldía; y ahora, luego de tres años, más del doble de sus habitantes se sienten más seguros de vivir en esta demarcación.

“La gente en Miguel Hidalgo ya no quiere a Morena y no van a regresar, por eso que no nos extrañe escuchar propuestas que no se pueden cumplir o mentiras como que Iztapalapa es más seguro que Miguel Hidalgo, yo lo que les aseguro que este 2 de junio tenemos que defender Miguel Hidalgo”, apuntó.

Sin dar tregua a Torruco, el candidato por la Alianza reprochó a su contrincante que el gobierno de Morena en Miguel Hidalgo y el de Claudia Sheinbaum explotaran el suelo de Miguel Hidalgo, avalando cambios de usos de suelo que afectaron a los vecinos, heredando más de 100 obras irregulares y avalando de último momento 14 obras de gran impacto, sin cumplir con las mitigaciones.

“Siempre ha visto Morena a Miguel Hidalgo como un botín, como una minita de oro para explotar el suelo y llevarse los beneficios para otro lado, esa es la realidad, Morena no defiende tu patrimonio, por eso cómo les creemos que se quieren hacer alcaldes presentes cuando no estuvieron presentes para defender a nuestras vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo contra estos abusos”, destacó.

Tabe sostuvo que las propuestas de Torruco no pueden representar una mejoría en Miguel Hidalgo, cuando busca replicar los mismos programas corruptos y opacos de la administración pasada, con la misma gente que rodeó al ex alcalde cuestionado por desviar 40 mdp del mercado Escandón.

Durante sus intervenciones, Tabe también resaltó la diferencia entre el pasado, con el gobierno de Morena, y el presente, durante su administración; con láminas comparativas evidenció el mal estado de los deportivos y espacios públicos de cuarta que había antes, y los deportivos y espacios públicos de primera que hay ahora en Miguel Hidalgo, como el Deportivo José María Morelos y Pavón, en el corazón de la Pensil.

Al finalizar el encuentro, el candidato de la alianza llamó a apoyar este proyecto que representa la defensa de las mujeres, la seguridad, las libertades y la democracia, porque “defender Miguel Hidalgo también significa defender la Ciudad y a México”.

“Miguel Hidalgo es bastión de la libertad y de la defensa de México, este 2 de junio Miguel Hidalgo se defiende, tu seguridad se defiende, las mujeres se defienden; nuestras calles en nuestros barrios y colonias populares, se defienden; la verdad, se defiende; la democracia, se defiende y la libertad”, agregó.

JVR