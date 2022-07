Justicia para Maple: Perrito fue a un campamento de entrenamiento y lo regresan en una urna

El pasado 8 de julio, Adriana Mondragón, denunció a través de su cuenta en Instagram a Antonio, entrenador de "You can dog training", en donde su perrito "Maple" estuvo siendo entrenado y llevado de campamento para mejorar su conducta.

"Maple", un shiba inu de 8 meses, era el perrito de Adriana junto a "Waffle", la joven contactó con Antonio gracias a un conocido para que entrenara a "Maple", quien tenía conductas algo agresivas con otros perros, sus dueños buscaban que el pudiera convivir con otras mascotas sin ningún problema.

Adriana cuenta que su mascota tuvo varias sesiones con Antonio en las cuales parecía tener avances, aún así el hombre le ofreció llevarlo a su campamento, les contó que a través de una terapia de inundación iba a tener mejoría. Después de mucho pensarlo, aceptaron.

En un principio, Antonio le había contado a la joven y su novio sobre la formación que el tenía en cuanto a entrenamiento canino, les habló sobre cursos y certificados con los que contaba a nivel internacional, incluso mencionó que había formado perros de soporto emocional.

Luego de un primer campamento, "Maple" regresó a casa, había aprendido cosas, sin embargo la conducta con otros perros en la calle seguía igual. Antonio dijo que con él se portaba muy bien y que quizá eran los dueños quienes le transmitían sus nervios al can.

El hombre los convenció de llevar a "Maple" a un segundo campamento para reforzar alunas cosas, también sugirió que fuera "Waffle", pero debido a un tratamiento no pudo ir.

El perro se fue y según los planes regresaría a casa el 10 de julio, sin embargo el día 8 a la 1:05 AM, Valeria, la novia de Antonio, contactó con Adriana y dijo que él iba de camino al veterinario porque "Maple" había chillado y creían que lo había picado una serpiente.

Minutos después dijeron que lo habían trasladado a una clínica pero en ningún momento dieron los datos de ésta, por más que los dueños lo pedían. A las 3:26, Valeria vuelve a escribir: "Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió".

Valeria mencionó que lo iban a cremar, a lo que Adriana se negó y junto a su novio fueron al lugar del campamento, donde había pedido ver a Antonio. A las 4:20 ya estaban ahí, se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y entregaron la cenizas de "Maple" en una urna.

Adriana exige justicia ante el suceso, ya que tanto Antonio como Valeria se negaron a llevarlos a la clínica donde supuestamente atendieron a "Maple", tampoco había fotos, ni entregaron la placa de la mascota.

No había pruebas de que esas fueran las cenizas del perrito, por ello Adriana pide que se difunda su caso, quiere saber si hay algo detrás del asunto. Antonio y Valeria la bloquearon de WhatsApp, incluso eliminaron sus cuentas en Instagram.

En redes sociales se ha compartido la noticia pidiendo justicia para "Maple", usuarios piden respuestas tanto de Antonio como de las autoridades para que se aclare el suceso.