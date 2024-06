¡Justicia para Moni! Matan a un perrito en Coyoacán; su dueña lo encuentra en el jardín

Por medio de redes sociales, el caso de Moni, una perrita que fue asesinada causó indignación; su dueña la confrontó a la mujer que le quitó la vida.

El pasado 27 de mayo la perrita Moni desapareció, por lo que su dueña comenzó su búsqueda. Posteriormente, el día miércoles 29 del mismo mes, recibió una denuncia anónima, en la que le indicaron que vieron entrar a una vecina a su domicilio, quien llevaba un perrito muy parecido a Moni, cabe destacar, que según la cuenta de Facebook de Sofi Lozano, circulaban rumores de que la señora de llevaba a cabo maltrato animal.

Un día después, el 30 de mayo, la dueña de la perrita confrontó a la vecina, acusada de llevar un perrito parecido, la cual "negó haber visto o recogido a la perrita en cuestión, más tarde a la familia de Moni le hacen llegar un video en el que se puede ver claramente a la señora entrando al edificio con Moni atada con un lazo (como se muestra en la foto); en el video de vigilancia se ve la fecha y hora del suceso, que fue el día 27 de mayo (día en que Moni desapareció)", explicó Sofi Lozano a través de Facebook.

El viernes 31 de mayo, los dueños de la perrita Moni, fueron al edificio para buscarla; la encontraron enterrada, sin vida, en el jardín, frente a la ventana de la señora. Por lo que pidieron apoyo a las autoridades y se presentó una patrulla.

Los policías no pudieron hacer nada "en contra de la señora debido a que no se le encontró en el acto. En estos momentos el cuerpo de Moni ya se encuentra con su familia y se procederá conforme a derecho esperando que las autoridades hagan cumplir la ley".

Usuarios de redes sociales exigen justicia

Varios usuarios de redes sociales exigieron justicia, en algunos comentarios expresaron inconformidad y enojo: "sé que es un proceso legal, pero no lo olviden, esto no tiene perdón, y me atrevo a decir, no ha de ser la primera vez que esta mujer hace eso. Si las autoridades no hacen algo, la gente sí lo hará", "difundan la identidad de la señora para tener mucho cuidado, alguien capaz de hacer eso a un perrito es capaz de muchas otras cosas. Es peligrosa", "mi más sentido pésame, no sabes cómo estoy llorando de impotencia, hagan lo que tenga que hacer para que esa tipa pague por su asesinato".

#JusticiaParaMoni

Coyoacán Cdmx

Esa deleznable mujer terminó con la vida de Moni, para después enterrarla fuera de su casa. Los resultados de su necropsia: estallamiento visceral y múltiples fracturas.

Moni era una perrita de edad avanzada, con deficiencia visual y auditiva,… pic.twitter.com/niZ8Z9R5nN — Escuadrón Salchicha (@EscuadronSalchi) June 4, 2024

