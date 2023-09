Iniciativa 'Ley Ocaña' plantea endurecer sanciones por compartir pruebas de delitos

Una iniciativa presentada este martes en el Congreso de la Ciudad de México propone incrementar las penas de prisión a servidores públicos y personas que difundan y lucren con fotografías o evidencias de víctimas de un hecho delictivo.

La propuesta que fue presentada por Bertha Ocaña, hermana del difunto actor Octavio Ocaña, junto con la diputada priista Silvia Sánchez Barrios pretende “incrementar las penas de prisión de dos a seis años, a tres a siete años de prisión, a la persona servidora pública que, de forma indebida resguarde, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada” de un hecho delictivo.

La propuesta de normatividad, que fue denominada como “Ley Ocaña”, también impondría sanciones con tres a siete años de prisión y multa de setecientas a mil trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al servidor público que difunda la información de un hecho delictivo.

También que “se impondrán hasta una mitad más a las sanciones previstas cuando el delito involucre como víctimas a mujeres, niñas, niños, adolescentes o alguna persona en situación de vulnerabilidad”.

La legisladora Sánchez Barrios dijo que la iniciativa busca que ninguna persona lucre a costa de la gente que fallece, y que quien lo haga repare el daño.

Por su parte Bertha Ocaña consideró que familias víctimas de un delito no deben pasar por lo que pasó su hermano, luego de que se utilizaron las fotos de su muerte “con fines de lucro para alimentar el morbo”.

“Lo último que esperas es verlo en una cama de un hospital sin su ropa, con fotos de su cabeza, donde sufrió una fuerte lesión que lo llevó a la muerte, con mucha sangre y rodeado de personas que no son su familia viendo y tomando fotografías porque se dieron cuenta de que se trataba de alguien conocido y es así como le faltan el respeto a un ser humano que ya no está y que ya no puede defenderse y peor aún a sus familiares”, dijo.

Octavio Ocaña, conocido por interpretar a “Benito Rivers” en la serie de televisión “Vecinos”, falleció el pasado 29 de octubre de 2021 en el Estado de México.

¿Quién era Octavio Ocaña, "Benito" de Vecinos que murió a los 22 años?

La página del Canal de Las Estrellas, en el que se transmite Vecinos, señala que Octavio Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998 en el estado de Tabasco.

Octavio Ocaña tuvo sus primeros acercamientos en la televisión cuando participó la sección “Chiquillos y Chiquillas” con Chabelo. Sin embargo, hizo su debut en el año 2005 cuando interpretó a “Benito”, en el programa de Vecinos, en ese entonces la serie era producida por Eugenio Derbez.

Sin embargo, Octavio Ocaña no solo participó en Vecinos, también estuvo en la telenovela de Lola, érase una vez, asimismo participó en La Familia P. Luche y en Te Doy La Vida y La Mexicana y el Güero.

Octavio Ocaña, “Benito” de Vecinos, también llegó al cine en la película Amor letra por letra.

En redes sociales Benito no se cansaba de presumir a su novia, ya que en Instagram, en la mayoría de sus fotografías aparece junto a ella, una mujer llamada Nerea Godínez.

