Lía Limón pone en funcionamiento planta de biodiésel en Álvaro Obregón.

En una más de las acciones encaminadas a preservar y mejorar el medio ambiente de la demarcación, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, puso en funcionamiento la planta de biodiésel IPN- GBD-1000, primera en una alcaldía, y lanzó la campaña de acopio de aceite vegetal usado para la producción de biocombustible que podrá utilizarse en maquinaria y vehículos pesados.

Lía Limón explicó que Álvaro Obregón es la tercera alcaldía más poblada de la Ciudad de México y por lo tanto el potencial bruto de generación de aceite vegetal usado en el sector residencial asciende aproximadamente a los 7.6 millones de litros anualmente, puntualizando que con esta planta se podrán producir aproximadamente 180 mil litros anuales de biodiésel que equivalen al 6.5% del diésel que adquiere la alcaldía al año; lo que de manera directa representará un ahorro de más de 3.4 millones de pesos.

Destacó que esta planta no genera residuos, todo el aceite quemado se transforma en combustible o en glicerina cruda, así que no hay desperdicios ni subproductos que puedan dañar al medio ambiente; convierte 1 litro de aceite en 1 litro de biodiesel y no contamina el agua.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, puso en funcionamiento la planta de biodiésel IPN- GBD-1000, primera en una alcaldía. Foto: Especial.

Mencionó las ventajas de utilizar biodiésel: que no daña el medio ambiente, reduce la emisión de gases contaminantes, no contribuye al efecto invernadero, reduce la tasa de contaminación de aguas residuales, es una alternativa al uso de gasolina o diésel derivado del petróleo y es biodegradable.

Señaló que la gente podrá llevar el aceite usado a la Coordinación de Ecotecnologías donde, a cambio, recibirán semillas, plantas, composta y piezas de hortalizas: “en las redes sociales de la alcaldía encontrarán toda la información, así como las recomendaciones para el reciclaje del aceite vegetal”.

Anunció que también habrá puntos de recolección en los mercados públicos y mercados sobre ruedas, el gremio restaurantero, estancias infantiles y centros educativos.

Limón García reveló que se trata de un proyecto piloto que se realiza en coordinación con el Centro Mexicano para la Producción más Limpia del Instituto Politécnico Nacional y financiado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la CDMX: “en mayo del año pasado firmamos el convenio y aquí estamos ya viendo los resultados”.

“En Álvaro Obregón, seguiremos trabajando 24/7 para cuidar nuestro medio ambiente, impulsando iniciativas que contribuyan a su conservación y, sobre todo, construyendo alianzas que nos ayuden a hacer de esta alcaldía un mejor lugar para vivir”, subrayó.

JVR