Lía Limón pone en marcha la Feria de Regreso a Clases 2024 con útiles a bajo costo.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, puso en marcha la Feria de Regreso a Clases 2024 que se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la alcaldía ubicado en calle 10, colonia Tolteca, a partir de este martes y hasta el próximo 15 de agosto.

La alcaldesa precisó que, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 60 expositores ofertarán a bajo costo útiles escolares, uniformes, zapatos y accesorios relacionados con el regreso a clases; al mismo tiempo, se proporcionarán servicios gratuitos como corte de cabello, actualización de la cartilla de vacunación, aplicación de vacunas, exámenes de la vista, actividades lúdicas de salud y educación.

Resaltó que el regreso a clases representa uno de los gastos más fuertes del año para muchas madres y padres de familia, por lo que su intención era entregar de forma gratuita paquetes de útiles escolares a familias de la alcaldía, como lo hizo el año pasado.

“Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no me dejó hacer el programa, EVALUA no nos dejó, lo digo porque me han preguntado mucho por redes sociales, me han mandado muchos mensajes preguntándome de los útiles escolares. Me es importante que sepan la razón de por qué este año no entregamos, es esa, el gobierno de la ciudad no nos dejó, pero la buena noticia es que tenemos esta feria”, subrayó la alcaldesa.

Al mismo tiempo afirmó: “estamos seguros de que estas acciones contribuyen, no sólo a la economía de los hogares, sino también a la formación de las niñas y los niños que son el futuro de nuestra alcaldía y de nuestra ciudad”.

Acompañaron a la alcaldesa, entre otros funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iovana de los Ángeles Rocha Cano, directora de Oficina de Defensa del Consumidor-Zona Metropolitana Poniente y funcionarios de la alcaldía.

JVR