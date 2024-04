Lía Limón reacciona a publicación del candidato de Morena sobre Sheinbaum en el debate

Este domingo 7 de abril se llevó a cabo el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2024, mientras los tres candidatos expusieron sus proyectos de gobierno, la ciudadanía escuchó las propuestas y los partidos políticos se posicionaron sobre el desempeño de sus abanderados que buscan llegar a la Presidencia de México. Pero una publicación en redes sociales llamó la atención por lo que un aspirante dijo sobre una presidenciable.

Se trata de Javier López Casarín, quien es candidato a alcalde de Álvaro Obregón por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, quien realizó una polémica publicación en su red social X, en la que dijo: “No me jodas, se vio muy p#nd#j# Claudia, no supo responder nada”. Sus palabras de inmediato se viralizaron y fueron retomadas por su contendiente Lía Limón.

La candidata a la demarcación por la coalición “Va por la Ciudad de México” retuiteó la publicación de su contrincante y agregó un texto: “Ya sabemos lo que López Casarín piensa de su candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum. En esto coincido con él, por eso Morena ya se va, sentenció la alcaldesa con licencia quien busca la reelección.

Alrededor de 20 minutos antes de la polémica publicación, López Casarín realizó otra en la que dijo que quedaba claro que Claudia Sheinbaum había ganado el debate y será la próxima presidenta de México. El posteo lo acompañó de una fotografía con la candidata presidencial en posición de victoria.

De manera no oficial en redes sociales circuló un comunicado firmado con las siglas JLC en el que decía que había sido víctima de un hackeo a su cuenta de X, por lo que solicitaba no hacer caso de lo que se publique allí, pues no podía acceder a ella.