Lidia Gabriela "cayó" del taxi, no se arrojó, informa FGJ-CDMX; conductor, vinculado a proceso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) arrojó nueva luz sobre el deceso de Lidia Gabriela, al informar que la joven no falleció por arrojarse voluntariamente de un taxi en movimiento, sino porque, al asomarse por la ventana para pedir auxilio, cayó a causa de malas maniobras del conductor , identificado como Pedro “N”, quien también fue ya vinculado a proceso.

A través de un comunicado, la FGJ-CDMX informó sobre la vinculación por la probable participación del delito de feminicidio y el ingreso al Reclusorio Norte de Pedro “N”, quien presumiblemente es familiar de Fernando “N”, una de las personas a quienes se detuvo erróneamente por el mismo caso.

De igual forma, detalló que, de acuerdo con testimonios y nuevas evidencias, Lidia Gabriela no se arrojó del taxi, sino que cayó por un brusco cambio de carril , después de que había sacado la mitad de su cuerpo para pedir auxilio al notar que el conductor de la unidad estaba tomando una ruta distinta a la habitual, lo cual notificó a su novio a través de WhatsApp.

A propósito, de acuerdo con reportes, durante la primera audiencia de Pedro “N”, el conductor testificó que si no bajó del taxi a Lidia Gabriela fue porque ella no quiso pagar la tarifa correspondiente al llegar al destino, por lo que siguió manejando a pesar de los reclamos de la joven, los cuales, señaló, no escuchó por mantener un volumen alto de música , pese a que también declaró haber sostenido una conversación con ella.

AM