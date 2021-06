Línea 12 debe seguir cerrada para no poner en riesgo a más mexicanos, piden diputadas

Diputados federales aseguraron que la Línea 12 del Metro no debe ser reabierta hasta que se haga un análisis total y completo de la estructura, debido a que al paso de los días se siguen encontrando fallas que pueden poner en riesgo a los usuarios.

En entrevista con La Razón, Nancy Reséndiz, legisladora del PES explicó que no se debe reapertura la Línea 12 para no poner en riesgo la vida de más personas, porque si no es apta, el Gobierno de la Ciudad de México debe adoptar medidas adecuadas para reconstruirla o arreglar las fallas.

“No podemos arriesgar a más gentes, aquí tenemos que ser preventivos y ni reactivos. No hay como que se tenga un dictamen certero, es necesario esperar hasta que se tenga el análisis completo, pero las autoridades deben adecuarse y tomar medidas como reconstruirla o arreglar las fallas, porque el objetivo es no exponer a más personas”, aseveró.

La diputada federal señaló que la Línea 12 ha dejado mucho que desear por las fallas que han ido saliendo, además de que se tienen que sancionar a los responsables y llegar hasta los últimos peritajes.

Por separado, la diputada de Morena, Miroslava Sánchez Galván dijo que la Línea debe estar cerrada hasta que no haya un dictamen final de lo que pasó y que provocó el accidente.

“Que haya un dictamen final y de acuerdo a los expertos que realizan el peritaje, que recomienden que es lo conducente para el transporte para que se siga”, señaló.

La legisladora dijo que la prioridad es la salud y la vida por encima del dinero o la política, “entonces creo que deberíamos esperar y generar bien el diagnóstico, así como corregir bien sin riesgo probable”, aseveró.