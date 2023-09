Localizan a Marisol Zárate, estudiante desaparecida en Ciudad Universitaria

Marisol Zárate, joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que desapareció el pasado lunes 18 de septiembre, fue localizada este domingo, tras estar seis días desaparecida, informó la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa precisó que la joven de 20 años que estudia en la Facultad de Contaduría de la UNAM se encuentra en buen estado de salud y no fue víctima de ningún delito; además que ya se encuentra con sus familiares.

Cabe señalar que la alcaldesa no especificó cómo ni donde fue encontrada Marisol Zárate.

Gracias 🙏🏼 a la ayuda de todas y todos Marisol ya fue localizada. pic.twitter.com/0eChLVMR5D — Alfa González (@alfagonzalezm) September 24, 2023

El pasado 18 de septiembre, la joven de 20 años salió de su casa en Topilejo, hacía Ciudad Universitaria, donde estudia Informática; sin embargo no fue hasta la noche que sus padres se dieron cuenta que había desaparecido. Y es que la chica no se reportó para avisar que ya iba de regreso a su casa como suele hacerlo.

Luego de que no la localizaron, preguntaron a sus compañeros y ellos aseguraron que sí se presentó a clases, pero no sabían dónde estaba. Al no encontrarla la reportaron como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Además, para presionar a las autoridades en su búsqueda, los familiares de Marisol Zárate bloquearon la circulación en las inmediaciones del Caminero, a la altura de Viaducto de Tlalpan por varias horas el pasado viernes 22 de septiembre, en demanda de ayuda para localizarla con vida.

