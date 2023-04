Marcelo Ebrard inaugura nueva oficina de pasaportes en el oriente de la CDMX

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estuvo presente esta mañana en el oriente de la Ciudad de México para inaugurar la nueva oficina de pasaportes, en instrucción dada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ebrard aseguró que es necesario que se tome en cuenta a todas las alcaldías porque todas tienen derecho a tener un pasaporte y que es por eso que se decidió inaugurar esta oficina en esta parte del oriente de la Ciudad de México.

Los pasaportes tienen que estar al alcance del pueblo

Luego de informar que las oficinas de pasaportes de la SRE de Tlalpan e Iztapalapa ya habían quedado rebasadas por la gran demanda de usuarios que solicitan el pasaporte, se dio la palabra a Marcelo Ebrard quien cuestionó a los asistentes: "¿Quién tiene algún paciente en Estados Unidos? ¿Quién tiene pasaporte vigente? ¿Ya ven? Necesitamos los pasaportes. Tienen que estar al alcance del pueblo. Esta oficina es para ustedes y lo importante no es el corte del listón sino que ustedes la conozcan y sepan cómo funciona".

Ebrard destacó que la oficina de pasaportes "es la oficina que la 4T que está trayendo a Iztapalapa. Me dijo alguien que ustedes conocen y quieren, que es el presidente AMLO, que les manda su saludo y su cariño, que cuando empezamos a hacer oficinas nuevas en todo el país, oficinas que tienen áreas para niñas y niños, nunca hay lugar para los niños. Esta oficina tiene un lugar para los niños y para las niñas, un lugar especial para atender lactancia".

Se garantiza la seguridad en niños y niñas

En el marco de la inauguración de esta oficina de pasaportes en el oriente de la ciudad, Ebrard dio a conocer que los pasaportes también tienen la facultad de proteger a los niños y niñas que viajan al exterior del país.

"El pasaporte sirve para viajar y sirve para algo que nos pidió el presidente. Este pasaporte tiene al papá, a la mamá y a la menor. Es un documento oficial y a veces me llegó a pasar que me desaparecían una niña, un niño, un menor y no teníamos documento oficial para buscarlo o buscarla. Papá, mamá y la hija aquí están los tres. Es un documento oficial para proteger a los menores. Es seguridad para nuestros propios hijos e hijas", agregó.