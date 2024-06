Marchan para exigir justicia para Moni, perrita que fue asesinada en Coyoacán.

Vecinos de la colonia Ciudad Jardín, en la alcaldía Coyoacán, marcharon para exigir justicia por Moni, la perra que presuntamente asesinó Flor “N”, una mujer que reside en la zona y se decía defensora de animales.

Esmeralda, quien era la dueña de Moni, compartió a La Razón de México que su mascota desapareció el lunes 3 de junio, pero fue hasta el día 7 que se percató que su vecina, quien vive a tres calles de distancia, asesinó a la perra a punta de violencia, por lo que procedió a denunciar.

“La autopsia dice que tenía tres costillas rotas, varias vertebras rotas, los pulmones colapsados, en resumen, quiero que esto no se quede así, mi Moni sufrió mucho antes de morir”, expresó.

Cerca de 50 personas recorrieron las calles desde Crisantema, número 78, hasta el domicilio donde encontraron el cuerpo de Moni, donde los inconformes gritaban que Flor “N” no quedará impune, asimismo, pidieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que investigue el caso y se haga justicia.

“¡Justicia para Moni, justicia para Moni!”, “Mata perros”, gritaban los manifestantes quienes sostenían una lona grande con el rostro de Flor “N” y la leyenda “Esta persona es un peligro para tus mascotas, agresora de animales”.

Esmeralda, quien era la dueña de Moni, compartió que su mascota desapareció el lunes 3 de junio, pero fue hasta el día 7 que se percató que su vecina asesinó a la perra a punta de violencia, Foto: Especial.

Acusan que Moni no fue la primera

Esmeralda externó que no solo Moni ha sido víctima de Flor, sino otros vecinos también manifestaron su descontento con la presunta asesina, pues desde hace 25 años hubo irregularidades con las mascotas de los vecinos de la zona, por lo que se creía que “La Mata perros” era una leyenda urbana.

“Moni, aunque tus patitas ya no toquen el suelo, tu espíritu corre libre y feliz… Hoy aquí en la tierra pedimos justicia para Moni, no es justo lo que has hecho con todos los animales”, expresó Esmeralda frente a la casa de Flor con un megáfono en la mano.

JVR