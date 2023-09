VIDEO| María Sorté habla sobre Omar García Harfuch en la política; 'quería que fuera actor'

Este sábado 9 de septiembre Omar García Harfuch renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En sus redes sociales compartió: "como lo he expresado siempre, ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas, por está razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra. @Claudiashein, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país".

La actriz María Sorté confesó que le hubiera gustado que su hijo fuera actor

La primera actriz María Harfuch Hidalgo, quien es conocida como María Sorté, en una entrevista de abril de este año, en el programa de YouTube de Matilde Obregón indicó que su hijo García Harfuch fue a un casting .

La mamá de Harfuchd dijo que él fue llamado a un casting y ella le insistió que fuera: "Mi amiga Carla Estrada, una vez que fuimos a cenar... estaba muy chico... con Lucerito, y le hizo una cita en Televisa. Entonces cuando hablan para preguntar por Omar Harfuch y les dije: ‘No, será María Harfuch’ y me dijeron que no, que era Omar... le dije: ‘Ándele, usted vaya’ y fue”, mencionó.

María precisó que su hijo si acudió al llamado en Televisa, sin embargo, les dio las gracias y decidió seguir los pasos de su papá en la política.

Por su parte, María Sorté enfatizó “me hubiera encantado que fuera actor en lugar de estar en lo que está”, recordó el atentado de 2020 en contra de su hijo Omar, cuando le dispararon en Paseo de la Reforma y mencionó que “cómo no vas a creer en los milagros, cómo no vas a creer en Dios si esa camioneta quedó como coladera”.

En ese sentido dijo que estaba muy orgullosa de la labor del extitular de la SSC, de quien se dice que podría contender para ser Jefe de Gobierno, pero que también le da miedo su vocación.

FBPT