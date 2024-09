Martí Batres aplaude, en Sexto Informe, gobiernos de AMLO y Sheinbaum

En el Sexto y último Informe, Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aplaudió los gobiernos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum cuando ésta fue la titular del ejecutivo local, de 2018 a 2023.

Quiero también aquí hacer un reconocimiento muy especial a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien gobernó la Ciudad de México, durante la mayor parte de esta administración. Hizo un trabajo extraordinario al frente del gobierno de la Ciudad de México, fue una gobernante ejemplar y así reconocida por la ciudadanía de la capital, pero además desde fuera de la capital del país, su trabajo es ejemplo, es inspiración de que se pueden lograr grandes transformaciones en las condiciones más difíciles. Quiero decir que para mí ha sido un honor acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de este lapso que me ha tocado he estado con él sumando las reuniones del gabinete de seguridad, el gabinete de Salud, reuniones de trabajo, las obras de movilidad, actos, eventos, ceremonias, en más o menos 150 ocasiones Martí Batres

Martí Batres rindó este martes 17 de septiembre el Sexto y último Informe de Gobierno de la Ciudad de México en esta administración, mensaje que se dará en el Congreso capitalino.

Martí Batres se presentó ante los diputados del Congreso capitalino para rendir su informe de labores en el Salón de plenos, con base al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de la III Legislatura.

Está estipulado que la sesión solemne se desarrollará en forma presencial, en un clima de respeto y civilidad política, por lo que las personas congresistas de cada una de las nueve fracciones y asociaciones parlamentarias se han comprometido a no interrumpir a quien se encuentre en uso de la palabra, no permitir manifestaciones ajenas al formato establecido y no emplear expresiones de falta de respeto hacia ninguna asistente al acto.

El Jefe de Gobierno destacó durante el Sexto y último Informe de Gobierno de esta administración los logros en materia de infraestructura, salud, movilidad y, entre otros, apoyos sociales.

