'¡No me voy a ir!': Sandra Cuevas denuncia agresión en la Central de Abasto | VIDEO

Durante su gira por la alcaldía de Iztapalapa, la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas visitó la Central de Abasto, pero locatarios y personal de seguridad del CEDA le impidieron el paso e incluso a la fuerza le confiscaron las motocicletas en las que ella y su equipo viajaban.

En videos, se observa que cuando arribaron a la Central de Abasto, la coordinadora del Fideicomiso del CEDA, Marcela Villegas Silva, los detuvo y les aseguró que no podían estar ahí ni ingresar a las instalaciones sin un permiso previo.

Iban a desayunar

La alcaldesa Cuevas le preguntó por qué se requería permiso para comprar, pero la coordinadora le dijo que eso era mentira, que ella no estaba ahí para comprar. El equipo de Sandra Cuevas intervino y les explicaron que sólo iban a desayunar, pero aún así les negaron el acceso.

Una de las grabaciones muestra como una multitud la rodea y la obligan a bajarse de la motocicleta, a lo que la alcaldesa de Cuauhtémoc les pide que los dejen pasar. Pero ante la insistencia de que se baje y se vaya, Sandra Cuevas se aferra al vehículo de 2 ruedas para no caer.

Sandra Cuevas aseguró que la estaban "secuestrando" cuando los locatarios no liberaban su paso y la obligaban a bajarse de la motocicleta. Video: Especial

'Me están secuestrando'

"No me voy a ir", dice la alcaldesa entre jaloneos de los locatarios luego de que alguien le grita "bájese, órale". Incluso una de las personas de su equipo asegura que la van a lastimar si no se detienen.

A los pocos minutos, Sandra Cueva es retirada de la motocicleta. En otra grabación se muestra como entre varios locatarios suben los vehículos a una grúa con plataforma, mientras algunas de las personas que acompañaban a la alcaldesa está tirado en el piso.

Se llevaron las motocicletas en una grúa con plataforma. Foto: Captura de pantalla

Ante la agresión, Sandra Cuevas anunció que presentará una denuncia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la coordinadora de la Central de Abastos, Marcela Villegas Silva, y a quien resulte responsable de esta agresión.

Agreden a @SandraCuevas_ en #CEDA advierte que presentará denuncia penal en @FiscaliaCDMX



**Su equipo de trabajo fue agredido y les quitaron varias motocicletas que subieron a una plataforma



**Responsabilizan a la coordinadora de #CEDA Marcela Villegas Silva

Sandra Cuevas pidió licencia de 16 días para recorrer las 16 alcaldías de la capital como parte de su gira por la candidatura de la Jefatura de Gobierno por parte del Frente Amplio por México, que inició este miércoles en la alcaldía Iztapalapa junto a una veintena de personas en motos.

