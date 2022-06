“La mejor operación en política es la suma y no la resta”, destaca Santiago Taboada

El alcalde Santiago Taboada, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, inauguró un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) “Valentín Gómez Farías”, en la colonia Nonoalco, donde habrá talleres de ciberescuelas, emprendimiento, disciplinas artísticas, actividades deportivas y capacitación para el empleo.

“Empezamos los trabajos de este PILARES, porque ustedes vecinos, no me van a dejar mentir, todos los días teníamos problemas relacionados con el narcomenudeo, con que a los niños no los dejaban estar, también tuvimos delitos mayores, precisamente por eso se pensó que este modelo y está buena política pública tuvieran la posibilidad de recuperarse también en un espacio tan grande e importante de Benito Juárez como es la colonia Nonoalco”, destacó.

Durante su intervención de este nuevo PILARES en el Parque Rosendo Arnaiz, ubicado en Av. San Antonio 352, Santiago Taboada resaltó que la visión de tener espacios públicos de calidad se ha impreso desde su primera administración al frente de Benito Juárez.

En Benito Juárez consideran que los espacios públicos deben ser igual o mucho más dignos y en mejores condiciones que los espacios privados Foto: Especial

“Creemos que los espacios públicos deben ser igual o mucho más dignos y en mejores condiciones que los espacios privados, por eso no hemos escatimado en nuestros deportivos, casas de cultura y ni hemos escatimado en tener la mejor infraestructura y por eso agradezco mucho al Gobierno de la Ciudad de México haber tenido este acompañamiento y esta visión para tener un PILARES sumamente digno y en las mejores condiciones”, subrayó.

Asimismo, el alcalde señaló la importancia mantener una coordinación constante con el Gobierno de la Ciudad de México, en beneficio de las y los capitalinos.

“La mejor operación en política es la suma y no la resta y por eso estoy aquí y cada vez que me invitan estamos trabajando de la mano coordinada con la jefa de Gobierno a quien le agradezco que los dos tuvimos altura de miras y dejamos de lado temas políticos y nos pusimos a trabajar”, apuntó.

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez Foto: Especial

A la inauguración estuvieron presentes el secretario de Gobierno de la Ciudad México, Martí Batres; la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruíz Gutiérrez; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina y el director del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo.

LRL