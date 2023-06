Metro CDMX. Por lluvias hay avance lento en las Líneas 5, 8, 9, A y B

La noche de este sábado, debido a la lluvia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presenta retrasos en varias Líneas .

Por medio de sus redes sociales, el Metro indicó que "d ebido a lluvia, el avance de los trenes es lento en las Líneas 5, 8, 9, A y B . Toma previsiones". La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la noche de este 10 de junio en diferentes demarcaciones hubo precipitaciones.

Las alcaldías donde se reportaron lluvias fueron Gustavo A. Madero, Tlalpan y Milpa Alta. Es por ello que el tranporte público como el Metro presentó avance lento.

Por su parte, usuarios de redes sociales indicaron que aunque no llueva el servicio del Metro CDMX suele retrasarse, algunos otros cuestionaron por qué no brindan servicio o por qué es tardado: "¿Nomás por la lluvia? La #L9 no ha servido en todo el día, lentísima, haciendo paradas de hasta 10 min por estación", "además de en la línea 7 dirección Barranca del Muerto y el tren 1311 aún no sale porque está buena la comadre de los choferes", "¿Y la Línea 3? Por qué está tardando tanto dirección indios verdes, llevó 20 minutos", "la Línea B siempre es lenta, deberían apresurar el avance de trenes", "Línea B, esta demorando bastante y no se ve que los trenes estén mojados por favor agilicen el servicio".

#AvisoMetro: Debido a lluvia, el avance de los trenes es lento en las Líneas 5, 8, 9, A y B. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2023

Síguenos también en Google News

FBPT