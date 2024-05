Metro CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 3 que reportan avance lento?

La noche de este 30 de mayo, varios usuarios de redes sociales han reportado avance lento de los trenes de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.

En ese sentido, en las redes sociales del Metro CDMX especificaron que llevaron a cabo el retiro de un tren para su supervisión en la Línea 3, debido a esto la marcha de las unidades es lenta. Afirmaron que en breve se normalizará su circulación. Exhortaron a permitir el libre cierre de las puertas, además de dejar bajar a los pasajeros antes de ingresar.

El internauta Julio Sánchez (@Iulius_Saan_MX, en X) respondió al comentario del Metro CDMX y aseveró que llevan media hora en un trayecto entre dos estaciones, que en promedio "son 15 minutos por estación, así llegaremos hasta mañana al final".

El grupo Grupo Siade.Ac.oficial por medio de su cuenta de X (@Gposiadeoficial) señaló que hay "corte de corriente en Línea 3 por presencia de humo del tren carro 8 que salió de la terminal Universidad al llegar a la siguiente estación detiene el tren y realizan corte de corriente. Están desalojando el tren por la misma causa lo regresan a la terminal de Universidad".

Lo sucedido causó diferentes reacciones entre los usuarios de redes sociales, algunos mostraron su preocupación e indicaron: "apúrense en la Línea 3, con dirección hacia Indios Verdes, eviten accidentes, desmayos o algo peor, "al menos usen las redes para notificar que pasa con las lineas, linea 3 parada cada 10 minutos, ayuden en algo", "y la Línea 3 que estamos parando en cada estación más de 10 minutos y cuando avanza nos dejan en los túneles, los ventiladores no funcionan. ¿Por qué siguen tan incapaces de hacer bien su trabajo. Sabemos que lo que menos les importa es el usuario", "Línea 3 no se mueve nada en dirección Indios Verdes", "avanzó y ya se volvió a quedar parado en Eugenia", "oye @MetroCDMX Línea 3 no se mueve nada en dirección a indios verdes parados por estación bastantes minutos", "Línea 3 super lenta, ¿cuál es la excusa ahora? Parándose por más de 10 min".

