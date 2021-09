Mi Beca para Empezar: Hoy realizan el primer depósito del ciclo escolar 2021-2022

Si tu hija o hijo es uno de los beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar, te recordamos que hoy realizan el primer depósito del ciclo escolar 2021-2022, así lo dio a conocer el Gobierno de la Ciudad de México en redes sociales.

No olvides que además, é ste ciclo escolar aumentó el monto de Mi Beca para Empezar , por lo cual, a partir de hoy, 1 de septiembre, podrás hacer uso del primer incremento en los depósitos del apoyo económico para los estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como de Centros de Atención Múltiple (CAM) ubicados en la Ciudad de México.

¿Cuánto van a depositar en Mi Beca para Empezar en septiembre 2021?

Anteriormente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el monto de Mi Beca para Empezar tendría un incremento en este regreso a clases, y posteriormente se dio a conocer exactamente cuánto van a depositar en Mi Beca para Empezar a partir de septiembre del 2021.

El aumento de Mi Beca para Empezar corresponde al nivel educativo en el que se encuentre tu hija o hijo, por ello te compartimos la lista en la que podrás saber cuánto van a depositar en Mi Beca para Empezar durante el ciclo escolar 2021-2022.

Preescolar: 400 pesos

​Primaria y secundaria: 435 pesos

​Centros de Atención Múltiple (CAM): 500 pesos

Mi Beca para Empezar: Consulta de saldo

Para consultar el saldo de Mi Beca para Empezar sólo tienes que ingresar a la página https://www.registromibeca.com/MiBpEmpezar/MiCuenta/ConsultaSaldo y llenar los campos que se solicitan, los cuales son: los últimos 8 dígitos de tu tarjeta y el NIP de la misma.

No olvides confirmar en la casilla que "no eres un robot", ya que en ocasiones, al no hacer esto, el sistema te rebota de la página y no puedes consultar el saldo de Mi Beca para Empezar.

