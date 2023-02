"Mi trabajo no permite una distracción así": Omar García Harfuch; descarta ir por GCDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó tener algún interés en contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, rumbo a las elecciones de 2024.

Cuestionado al respecto en conferencia de prensa, el Jefe de la Policía capitalina aseguró que su trabajo al frente de la corporación no permite "una distracción como esa", aunque reiteró que le gustaría continuar laborando en el equipo de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Hablo en plural por el equipo de la Secretaría de Seguridad, que la ciudadanía sepa que tiene una policía que no tiene distracción alguna. Nuestro trabajo y mi trabajo en particular no permite el tener una distracción así, porque como lo comentamos, sería muy malo para la propia policía y muy malo para la ciudadanía"