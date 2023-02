La moda debería ser un espacio seguro y libre de gordofobia para las tallas plus size

Las últimas semanas han sido de mucho debate en redes sociales luego de la portada de Michelle Rodríguez en Marie Claire. Desde el hate que no se da precisamente desde la empatía, la mexicana ha recibido comentarios sobre su cuerpo y todos deberíamos tener presente esta premisa: del cuerpo ajeno no se opina.

El debate se extendió tras las polémicas declaraciones del conductor y youtuber Adrián Marcelo, quien fue señalado como "gordofóbico" luego de participar en el podcast de Karla Panini. A la discusión se sumó la tiktoker Herly RG, quien con argumentos intentó explicar por qué es que está mal opinar de un cuerpo que no es el tuyo.

Decenas de personas comentaron desde su experiencia, cómo es que les cuesta conseguir ropa de tallas grandes, ropa que esté hecha para sus cuerpos, y como una alternativa a esta problemática que presentan las personas plus size, te compartimos que la moda debería acomodarse a todos los cuerpos y sí, libre de gordofobia.

Espacios seguros para comprar ropa grande

Entras a una tienda decidida o decidido a comprarte ropa. Sabes que eres plus size, y en un intento de las tiendas en traer hasta tus manos, ropa para ti, te encuentras con que las denominadas tallas grandes, en realidad no son tan grandes como pensabas.

Pareciera algo sin importancia. Pensarán muchos que te vas de la tienda y buscas otra opción, no pasa nada. Sin embargo, pasa mucho más de lo que tú percibes. Te deprimes porque no encuentras una prenda sencilla (ya no hablemos de ropa de noche o deportiva) de la talla a la que realmente perteneces.

La ropa está pensada para cuerpos que están estandarizados en bellezas denominadas "normales" establecidas por los cánones de la publicidad, la mercadotecnia o la misma moda. La moda no está pensada para tallas grandes. O al menos eso pensábamos...

¿En dónde comprar ropa para tallas grandes?

Este sábado 25 y domingo 26 de febrero se llevará a cabo Moda en Grande, la primera expo de moda para mujeres y hombres de talla grande en México, en donde los asistentes tendrán acceso por primera vez en la Ciudad de México, a dos pisos completos de ropa que va de la talla XL a la 6XL, todo en un ambiente seguro, respetuoso y libre de gordofobia.

Este proyecto está liderado por Arhe Molina, de Yo curvilínea, quien es también creadora de contenido de moda plus desde el 2014, además de Ángel Bernal, fundador de Body Positive México, un sitio web mexicano dedicado a la difusión de temas sobre aceptación corporal y gordofobia. Con Moda en Grande tratan de crear un evento único en su tipo, porque hoy por hoy, aunque existen marcas dedicadas a este segmento de la población, nadie las había reunido en un solo lugar.

“En un mundo en el que la oferta de ropa en tallas extra es muy limitado y en el que las personas de talla grande viven con estigma y hasta discriminación, Moda en Grande busca ser un espacio en el que los asistentes podrán disfrutar de un entorno amable y de respeto, sin discriminación ni señalamientos de ningún tipo”, dijo Ángel Bernal.

Durante un fin de semana, mujeres y hombres de talla extra podrán disfrutar de un espacio seguro, libre de gordofobia y lleno de body positivity, donde encontrarán prendas de su talla en diferentes marcas y estilos, de marcas y boutiques mexicanas especializadas en confección de ropa plus size, tales como Love my fit, Valerosa, PIICKY LINE, You Clothing y Just Curvy.

¿En dónde se ubicará esta expo?

Durante el evento se realizarán 15 conferencias y actividades sobre estilo personal curvy, estigma de peso y aceptación corporal de la mano de expertos en psicología, imagen pública y más.

“Moda en Grande es un espacio de gordxs para gordxs que llegó para quedarse porque merecemos espacios como éste, donde podamos existir sin prejuicios y acceder a cosas tan básicas como ropa en nuestra talla” dijo Arhe Molina.

“Con este evento, también queremos impulsar a la industria de la moda plus nacional e, incluso, invitar a que más marcas se unan a esta revolución porque las personas de cuerpos grandes también tenemos derecho a vernos bien y usar ropa que nos guste y exprese nuestro estilo”, finalizó.

La primera edición de Moda en Grande se llevará a cabo este sábado 25 y domingo 26 de febrero de 2023 en Doméstico Condesa, ubicado en Avenida Nuevo León 80, colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en un horario de 12:00 a 8:00 pm. La entrada es libre y gratuita.

Redacción por Laura Almaraz.