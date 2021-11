Ómicron en CDMX: no hay alerta por variante de Sudáfrica en la Ciudad, indica Sheinbaum

Por el momento, "no hay alerta" por la nueva variante de COVID-19, Ómicron, que se encontró por primera vez en Sudáfrica, en la Ciudad de México, resaltó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Este domingo, la mandataria capitalina recordó que a las autoridades de la capital del país les corresponde dar seguimiento a la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante la presencia de la mutación, por lo que se está haciendo "un reforzamiento" entre la Secretaría de Salud local y las autoridades federales.

Asimismo, aseguró que la ciudad tiene un convenio con el Instituto de Investigación Genética, de tal manera que es a través de este organismo que se podrá tener conocimiento de la presencia de esta variante en la ciudad, lo cual, aún no ocurre.

"Hasta ahora no hay ninguna alerta en este sentido, y también hay que decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta variante que se encontró en Sudáfrica y el impacto de la vacuna o si cubre la vacuna esta variante, pero todavía se está en este proceso, y por lo pronto es darle seguimiento y no tener gran alarma, hasta que no sepamos exactamente cuáles son las condiciones de esta variante", comentó.

Este sábado, la titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López Arellano, descartó la presencia de esta variante tanto en la Ciudad de México como en otras entidades del país, y aseguró que se realiza vigilancia para detectarla.

