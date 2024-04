La paz debemos construirla entre todos, sociedad civil y gobierno, asegura Santiago Taboada

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, firmó el “Compromiso por la paz: Estrategias de política pública para la construcción de paz”, impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Universidad Intercontinental, en el que señaló la importancia de construir una agenda de seguridad y de paz, por lo que, dijo, que primero se deben reconocer los problemas para poder solucionarlos, tales como el crecimiento del 300% de personas desaparecidas en la Ciudad de México en los últimos seis años.

“Nos estamos equivocando, haciendo un lado a la sociedad civil, a las iglesias en su conjunto. Que la agenda de paz y de seguridad llegue a buen puerto tiene que ver con estrecharnos la mano entre la sociedad civil y el gobierno. No pienso resolver todos los problemas solo, sí pienso encontrar de esta agenda las coincidencias, acompañar los próximos seis años a una ciudad plural, incluyente y diversa con una agenda en la que todos y todas podamos ser parte del cambio… Una parte de esta agenda la desarrollé los últimos seis años como alcalde de Benito Juárez, porque la reconstrucción del tejido social y de la paz es una tarea de todas y de todos”, destacó.

En este sentido, Taboada sostuvo que, en materia de política social, sus principales acciones, desde la Jefatura de Gobierno, serán el rescate de todas las estancias Infantiles, el regreso de las escuelas de tiempo completo, apoyo a las mujeres que son cabeza de familia, “esa política de cuidados tiene que ver precisamente con la construcción del tejido social”.

Respecto al tema de la seguridad, dijo que una ciudad que opte por la paz debe fortalecer sus instituciones de seguridad para evitar que sigan creciendo delitos como la extorsión, que está vinculada con la trata de personas y delincuencia organizada, así como contar con un sistema de procuración justicia autónomo e independiente, que no sea, dijo, preso de la agenda política del gobierno en turno, sino de las víctimas de la delincuencia.

“Hoy la gente en la Ciudad de México se siente vulnerable, insegura, principalmente las familias de esta ciudad… Hoy las mujeres de esta ciudad, los últimos años, se han expresado de contundente, porque no han resuelto el gran problema de violencia hacia las mujeres. La Ciudad de México es la cuarta entidad que concentra la mayor cantidad de feminicidios en el país, no podemos estar conformes con un sistema de justicia que no solamente no las protege, sino que no las escucha”, apuntó.

En cuanto al sistema penitenciario, el candidato sostuvo que se encuentra en el olvido, ya que muchas de las actividades delictivas de esta ciudad se comenten desde el interior de los centros de reclusión. “Esa es la realidad. Ha sido durante 27 años, desde que hay vida democrática en esta ciudad, donde el mismo grupo político ha preferido tolerar y cerrar los ojos ante la realidad de esta ciudad”.

Por ello, aseguró que para evitar que los jóvenes y las mujeres caigan en estas actividades ilícitas, hay que darles oportunidades, tales como apoyos para su primera vivienda digna y para abrir algún negocio e independizarse, lo cual está contemplado en sus ejes de campaña.

“Hoy los jóvenes tienen pocas oportunidades para emprender, pocas posibilidades para crecer. Nosotros vemos, hoy en los jóvenes, la gran oportunidad, el gran motor para que esta ciudad crezca”.

El abanderado del PAN, PRI y PRD subrayó que los derechos no se consultan, se ejercen, por lo que calificó de inaceptable que la Comisión de Derechos Humanos proteja al gobierno y no a las víctimas, “que las señale como responsables de un complot político, cuando lo que necesitamos precisamente es abrazar y escuchar a esas madres que siguen buscando a sus hijas e hijos… Nosotros tenemos que darle no solamente más atribuciones, mejor presupuesto, sino que sea como un modelo que realmente reconozca a las víctimas de esta ciudad y no que solo le lave la cara al gobierno”.

Al ser cuestionado por las acciones fallidas del Gobierno para combatir la inseguridad, Santiago Taboada recordó que como alcalde se pronunció en contra de la militarización de la policía en la Ciudad de México, porque “ni resolvió el problema del Metro, ni de la seguridad, ni de la violencia, donde hoy la Guardia Nacional tiene, inclusive, cuarteles construidos en espacios públicos que eran de los vecinos”.

Asimismo, puntualizó que como jefe de Gobierno fortalecerá las áreas de seguridad, el C5 va a pasar a manos de la Secretaría de Seguridad, además de darle facultades al área de inteligencia financiera dentro de la Secretaría. “Vamos a perseguir a los delincuentes y vamos a rastrear su dinero… aquí no vamos a abrazar a los delincuentes, vamos a abrazar a las víctimas y vamos a combatir a la delincuencia organizada”.