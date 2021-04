Pese a mejoría, descartan más aperturas en la CDMX

A pesar de que durante esta semana se enlistaron varios factores que apuntan a que la pandemia del Covid-19 está bajo control en CDMX, contrario a las advertencias de instancias federales sobre el peligro de repunte tras las vacaciones de Semana Santa, el Gobierno capitalino se mantendrá firme en no anunciar más aperturas o relajar las medidas sanitarias vigentes del semáforo epidemiológico naranja.

La Secretaría de Gobierno de la CDMX, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por el Congreso local para considerar abrir más actividades en el semáforo naranja, señaló que no se retomarán más en el corto o mediano plazo, por lo menos en las modalidades que antecedieron a la emergencia sanitaria.

Esto implica que bares, antros, conciertos, festivales o convenciones no podrán operar en el futuro inmediato, a diferencia de lo que ocurre con otras entidades de la República que muestran mejoría en las cifras relacionadas con la curva de la pandemia.

Si bien Sheinbaum ha dicho que no hay evidencias de repunte, la sociedad debe tomarlo con precaución; independientemente de los datos, no debemos bajar la guardia, debemos atender el llamado de la vacunación

Jorge Castañeda, Laboratorio de Inmunología de la UAM

El documento apunta que la mayor parte de actividades del sector secundario y de servicios tiene autorización para operar bajo las medidas sanitarias y de protección a los consumidores.

“En suma, el proceso de reapertura ha permitido una contención en contagios y hospitalizaciones; se encuentran hoy abiertas más de 92 por ciento de actividades en términos de empleos; esta política se empata con las acciones realizadas en todas las grandes ciudades del mundo”, apuntó la dependencia.

El 20 de abril pasado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que aún no hay indicadores de un repunte en contagios y hospitalizaciones por coronavirus, contrario a lo que señaló previamente el Gobierno federal.

Cynthia Valeriano, investigadora del TEC de Monterrey, consideró que lo que ocurre en la capital —y que no pasa en el resto del país— es que tiene más elementos estadístico-científicos que le ayudan a conocer la dirección de la enfermedad con mayor eficiencia.

La académica comentó que las diferencias entre las decisiones del Gobierno local y los dichos del Gobierno federal radican en que éste último tiene una actualización rezagada de los indicadores.

Por ejemplo, dijo, la Subsecretaría de Salud sostuvo que hay un aumento de casos Covid en la CDMX, sin tomar en consideración que la capital hace más pruebas para detectar el virus, por lo que es lógico que haya más casos detectados.

Lo que ocurre en la capital, y que no pasa en el resto del país, es que tiene mayor número de elementos estadístico-científicos que le ayudan a conocer la dirección de la enfermedad con más eficiencia

Cynthia Valeriano, Investigadora del TEC de Monterrey

Este mismo argumento fue el que dio la Jefa de Gobierno hace dos días, en respuesta a la insistencia de la Secretaría de Salud federal sobre el riesgo que hay en la capital de experimentar una tercera ola.

Ante estas discrepancias, Jorge Castañeda, del Laboratorio de Inmunología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que aunque las cifras de hospitalizaciones van a la baja, como defiende el Gobierno de la CDMX, no debe descartarse la hipótesis de la tercera ola.

“Si bien Sheinbaum ha dicho que no hay evidencias de repunte, la verdad es que la sociedad lo debe tomar con precaución, no estoy diciendo que mienta la doctora, sino que independientemente de los datos, no debemos bajar la guardia”, señaló a La Razón.

El experto afirmó que los dos factores que deben tomarse en cuenta para determinar las condiciones de la pandemia son el número de casos positivos, que se hace a través del Servicio Epidemiológico con pruebas, y el número de hospitalizados, porque eso habla de la gravedad.

En el repunte de diciembre, recordó, uno de los factores importantísimos fue el de los casos graves que provocaron una ocupación de 80 por ciento en los hospitales Covid-19.

“Lo que no dicen o no aclaran de manera contundente las autoridades es que no necesariamente vas a dar al hospital. A lo mejor ahorita no hay alta ocupación, pero eso no significa que la pandemia esté bajando”, advirtió.

La senadora Martha Cecilia Márquez, del PAN, defendió el trabajo de la administración capitalina sobre las advertencias de un alza del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Veo el encontronazo de un Gobierno estatal y un Gobierno federal, que López- Gatell no se dedica a hacer otra cosa que dar cifras y desaparecer”, dijo.

Para la legisladora, los gobiernos locales (como el de la CDMX) quieren mejorar la economía y activarla, lo que falta es creatividad para que la economía de los estados se siga moviendo y ése es el encontronazo entre quien sólo da las cifras y quien trata de que la Ciudad de México no se detenga”, consideró Márquez Alvarado, en referencia a las gestiones de Sheinbaum durante la contingencia.

A pesar de esto, la senadora reconoció que ambos funcionarios “evitan hablar de las verdaderas cifras”, pues en lo que va del presente año “se ha registrado el mayor número de decesos y contagios en un solo día”, a pesar de que se ha declarado insistentemente que los estados se encuentran en semáforos naranja, amarillo, incluso verde.