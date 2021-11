Pide Santiago Taboada presupuesto justo y equitativo para alcaldías

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, en la Ciudad de México, solicitó un presupuesto justo y equitativo para las localidades de la capital del país.

"Nosotros hemos tenido, y lo puede decir también Adrián, dos años con reducciones sostenidas es decir hubo un presupuesto con el que empezamos en el 2019, porque hay que decirlo el presupuesto del 2018 fue con la última Legislatura de la última Asamblea Legislativa, y de una u otra manera del 2019 para acá solamente el 2019 ha sido el único año en el que hemos tenido un presupuesto en mejores condiciones que en años anteriores", sostuvo.

Y añadió: "Entonces el gran tema aquí es ya votado el Presupuesto de Egresos nosotros vemos un incremento en las participaciones hacia la Ciudad y esperemos que ese incremento pueda ser equitativo con respecto a otras alcaldías, pero no solamente el equilibrio se basa en lo que el congreso nos apruebe, y aquí sí quiero ser muy claro, nosotros vamos a pelear por un presupuesto justo, porque la mitad de nuestro presupuesto se va en nómina, una nómina que no paga la alcaldía es un capítulo centralizado de gastos y otros más, lo que nosotros también queremos pelear y es el planteamiento que hace aquí el alcalde y vocero Mauricio Tabe".

Pidió, además, que parte de la inversión pública que hace el gobierno, en obras de infraestructura, también vayan a alcaldías.

"Nosotros creemos y hay zonas de nuestras alcaldías que requieren un acompañamiento complementario, porque si nosotros hacemos una intervención y no hay una intervención por ejemplo del drenaje y agua potable por mucho que reencarpetemos, por mucho que generemos condiciones para mejorar la carpeta asfáltica pues la primera fuga se la va a llevar y es muchas veces en el esfuerzo en el que nos encontramos porque a obra que queremos hacer, obra que tenemos que hacer malabares para sustituir por ejemplo drenaje de agua potable

"Mi caso cuando hicimos este polígono modelo, tuvimos que estar buscando que obras de mitigaciones estaban pendientes de algunos desarrolladores para sustituir el agua y el drenaje porque tú no puedes poner concreto hidráulico a una tubería que ya no sirve, entonces tenemos como también decía Lía, que con mucha creatividad y con esfuerzos y solventando estas necesidades con otras realidades, lo único que pedimos es que pueda también venir un piso parejo, yo llevo 2 años en donde el recurso de parquímetros de las colonias de Benito Juárez, no baja la colonias de Benito Juárez porque esa fue la decisión de la Ciudad, cuando los vecinos de las colonias que tienen parquímetros en Benito Juárez por ponerte un ejemplo, los parquímetros no descansaron, ni hubo pandemia para ellos, las alcaldías se llenaban todos los días, entonces, lo único que estamos pidiendo no solo es piso parejo y revisar y volver a replantear la fórmula, sino que todo lo que conlleva en obras de litigación en obras que está haciendo el gobierno también puedan ir de manera equitativa, porque ellos hablan de equilibrio, hablan de que cuando hubo un planteamiento sobre el predial que queríamos dejar a otras alcaldías sin un peso, bueno también nosotros no queremos no tener obras de la Ciudad en nuestras alcaldías porque es lo justo, porque es parte del presupuesto y es lo que queremos discutir en el cabildo sobre todo, los impactos que vienen y no solamente concentrados de una alcaldía de la Ciudad de México".

El funcionario de Benito Juárez se refirió a lo asignado en la hacienda pública.

"Hay una hacienda única, constitucionalmente nosotros no podemos… la diferencia entre municipio y es constitucional, es que existe la Hacienda única, no podemos nosotros ampliar nuestra base recaudatoria, simple y sencillamente porque nosotros no recaudamos y lo que nosotros estamos pidiendo es que lo que se recauda, en este caso por acciones muy particulares como es el tema de los parquímetros, no tenga que ser a contentillo de si nos sueltan el dinero o no, porque no es ni siquiera dinero de la alcaldía, es dinero de las colonias, un programa que las colonias aceptaron porque ni siquiera se podría ampliar en alguna otra zona de la alcaldía que no fuera la zona que tiene parquímetro. Lo único que estamos pidiendo es que ese dinero pase de manera directa a las zonas en las que tienen este programa y este beneficio tienen que convertirse en realidad, nada más. No tenemos facultades, no somos un municipio libre, ojalá lo fuéramos, no estaríamos aquí pidiendo dinero cada año", mencionó.

Y agregó:

"Los gabinetes de seguridad, en nuestro caso, no han dejado de llevarse a cabo ni en la pandemia. Cuando se hablaba de que todo fuera en casa, nosotros lo seguíamos haciendo presenciales en la Alcaldía. No lo hemos dejado de hacer, no lo vamos a dejar de hacer, aquí Adrián y su servidor se los podemos demostrar, ahí están las fotos, ahí están los resultados, más allá de reunirnos, ahí están los resultados de ser las alcaldías más seguras para la ciudad.

"Por otro lado, todos nuestros compañeros de la UNACDMX están llevando a cabo sus reuniones de seguridad, entonces vemos con buenos ojos que estos gabinetes se puedan hacer como se hicieron en un inicio de manera rotativa en las alcaldías, es decir, había algunas reuniones que iban a Cuajimalpa, que iban a Benito Juárez, en fin, a las 16. Nosotros vemos con buenos ojos esa iniciativa que, inclusive, ya se había tenido. Yo creo que en este tema nadie aspira a tener un problema, una controversia, sino simple y sencillamente coordinación, porque en la coordinación están los resultados y que realmente y por eso va muy de la mano el tema del presupuesto porque habemos quienes ocupamos de nuestro programable, de este peso que hablaba Luis Gerardo de lo que a veces nos queda, usamos 40 centavos solo en seguridad. Nosotros lo único que pedimos es que, en esta lógica de quienes estamos invirtiendo en seguridad, que también pueda venir un acompañamiento en obras, en infraestructura porque estamos destinando este recurso a una facultad que, si bien, es del gobierno de la Ciudad, nosotros no nos estamos quedando fuera, ni estamos dejando de ser responsables porque la ciudadanía no distingue. Entonces, en ese sentido, creo que el tema de seguridad es un ejercicio en el cual hemos demostrado, primero, que no hay tintes políticos; segundo, que por lo menos de nuestra parte siempre ha habido absoluta coordinación y colaboración, inclusive con la misma Secretaría, con la Policía de Investigación, con la Fiscalía, con los operativos federales, inclusive de la Secretaría de Marina, entonces nosotros no vemos porqué tendría que cambiar esa dinámica".

Santiago Taboada calificó como "una tragedia" tener el mismo presupuesto que en el 2019.

"El que tengamos el mismo presupuesto que en el 2019 es una tragedia, pues si el dinero no es el mismo que en 2019, existe la inflación y eso es algo con lo que estamos peleando como decía Adrián, a ver la actualización del aumento a la policía, el aumento salarial que aparte de manera justa, pero tardía llegó a la policía, claro que nos impacta, hoy le tengo que pagar de manera justa insisto es algo con lo que yo estoy de acuerdo a los policías porque hay un aumento salarial para ellos, nada más que no hay un aumento salarial en el presupuesto, y por tanto la inversión que hace la alcaldía en policías aumenta, si yo lo quisiera aumentar un solo elemento de todas maneras tendría que aumentar más mi inversión, porque me cuesta más, porque tiene un aumento salarial del 8%, entonces es una tragedia que tengamos los mismos presupuestos del 2019, ha habido inflación y hoy lo que queremos es con las necesidades que se tienen, con esta explicación que han dado mis compañeros sobre como el presupuesto no solamente va en decremento sino que termina regresándose en una parte a lo que está haciendo la Ciudad pues bueno lo único que pedimos es un trato equitativo en función también hay que decirlo de las necesidades de las alcaldías que nosotros estamos gobernando porque también, muchos capitalinos aunque no hayan votado por ellos tienen necesidades de transporte público, de seguridad, de infraestructura, en materia de protección civil, etc…

"Entonces, nosotros lo que vemos es que si no hubo una disminución al presupuesto de la Ciudad, no tendría por qué haber una disminución al presupuesto de la alcaldía en términos reales. Hoy vemos esa complejidad y por supuesto no vamos a renunciar y eso no tiene que ver con pleitos, el problema es que ahora alzar la voz y el problema es que ahora querer debatir se piensa que es buscar un pleito; no es pleito, estamos buscando lo justo, no estamos buscando más pero tampoco estamos buscando menos y por eso queremos el cabildo porque queremos con cifras decirles el impacto que está teniendo; este techo presupuestal notificado y lo que podemos dejar hacer o dejar de hacer en la alcaldía en términos; insisto de reactivación económica, en términos de infraestructura, en términos de seguridad, por eso queremos el cabildo; es más por eso estamos esperando que el secretario de gobierno aparezca con el reglamento, parece que está ocupado en otras cosas pero es lo que estamos buscando; me parece que nadie aquí está buscando algo que no le parezca justo para quienes viven y trabajan y pasan y ocupan la infraestructura de la alcaldía como los 9 que estamos aquí".

Señaló que con la UNACDMX comparten experiencias exitosas sobre estos y otros temas.

"Parte de lo que hicimos a la hora de conformar la UNACDMX es poder precisamente compartir experiencias exitosas y esto ha sido y lo hemos platicado y aquí está Adrián y su servidor, hemos podido compartir experiencias exitosas por ejemplo en materia de seguridad, porque precisamente, en los resultados en materia de seguridad, estas alcaldías fueron con el mismo mando, con los mismos muchas veces elementos de la Secretaría de Seguridad y a veces con muchas problemáticas, tuvimos resultados a destacar, tuvimos desmantelamientos ahora que está el robo a casa habitación, no se dijo lo que pasó, pero es parte de un deterioro, Lía lo está viviendo de que 3 años se abandonó la parte de proximidad y hoy viene a recuperarlo, y no se habló de lo que pasó el viernes en Benito Juárez, que a un consultorio que se metieron a robar, no solamente se detuvo a las personas, sino se regresó el botín de lo que habían robado, en fin precisamente esto es parte de los que es la UNA, la UNA es la posibilidad de poder compartir políticas públicas exitosas y lo hemos podido compartir, han ido a visitar a Adrián, me han ido a visitar a mí, hemos podido implementar precisamente cual ha sido no es una batalla sencilla el tema de la seguridad, es un tema de muchas disciplina, es un tema que tiene que ver con que si un día pasa algún evento en materia de seguridad, no es que fracaso el programa, el programa es continuo es constante, precisamente es como hemos venido haciéndolo desde Benito Juárez y vamos a seguir compartiendo esta experiencia que fue primero, contar con un equipo suficiente, con una capacidad de respuesta necesaria. Posteriormente, incluir la parte de tecnología porque es vital ahora con las plataformas, con los nuevos medios y, por supuesto, tener una coordinación absoluta, no solamente con las áreas de seguridad, sino con las áreas de investigación y procuración de justicia.

"Eso es la UNACDMX, para eso nos reunimos, para eso nos agrupamos y vamos a seguir compartiendo estas experiencias exitosas, no solamente con los alcaldes de la UNACDMX, con los 16 alcaldes, lo hemos platicado, inclusive con quienes colindan que no forman parte de la UNACDMX. Nosotros estamos abiertos a seguirlo haciendo porque creo que es un modelo que dio resultados. Yo pongo mi ejemplo, particularmente en la zona sur están las alcaldías de Tlalpan, Coyoacán y Magdalena Contreras con Benito Juárez. En el último informe del INEGI, todavía mis compañeros no estaban en funciones, prácticamente la misma zona, bajo los mismos mandos, los resultados son diametralmente distintos y eso tiene que ver con que hicimos una política pública coordinada, sostenida y ahí están los resultados"