Piden más atención a riesgos de suicidio

La diputada panista Frida Guillén Ortiz indicó que es de suma importancia que en las 16 alcaldías de la Ciudad de México existan especialistas brindando atención inmediata ante riesgos de suicidio.

En entrevista, la legisladora explicó que de acuerdo con la Secretaria de Salud, la población de 10 a 19 años de edad es el núcleo en donde se presentan más intentos por quitarse la vida.

Mencionó: “La persona que intenta quitarse la vida no lo hace de manera inmediata, atraviesa por un proceso de reflexión para después actuar, es ahí donde se podría intervenir para evitar el hecho”.

En ese sentido, la panista compartió que las alcaldías deben contar con personal especializado en salud mental y psiquiatría, para que en un momento de urgencia o de amenaza, como sucedió hace semanas en un hotel de Reforma, los equipos puedan llegar de avanzada y dialogar con la persona.

Rosario, una capitalina, perdió a su hijo luego de que se ahorcó en su casa a mediados del año pasado: “Yo creía que era feliz, iba bien en la escuela, le gustaba el deporte; la duda de no saber que pasó es terrible, no dejó ni una carta, formateó su celular, nunca voy a tener respuestas y eso me mata”, compartió con La Razón.

Sobre el tema, Guillén Ortiz dijo que el suicidio es un fenómeno que sucede tanto en secundarias, preparatorias o en universidades, así como en el hogar y centros de trabajo.

Por ello, propuso una legislación para que médicos expertos en temas de salud mental, así como elementos de protección civil estén listos para los llamados de auxilio y participen en el diálogo con la persona que busca quitarse la vida.

La diputada recalcó que toda situación tiene una solución, por lo que prometió luchar porque la muerte deje de ser una opción ante crisis y situaciones difíciles.

“Es importante que existan políticas públicas que ayuden a identificar cuadros mentales que propicien un suicidio inmediato desde el hogar y en su caso, ofrecer terapias telefónicas o presenciales para evitar la muerte de la persona”, finalizó la legisladora.