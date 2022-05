Piden no minimizar hepatitis infantil, sin caer en alarma

Tras la detección de los primeros casos probables de hepatitis aguda en niñas y niños, de causa desconocida, expertos en infectología y virología consultados por La Razón llamaron a extremar precauciones y no minimizar el padecimiento, siempre que no se genere una alarma desmedida.

El doctor Sarbelio Moreno Espinosa, pediatra infectólogo y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, refirió que aunque no se ha identificado la causa precisa de este padecimiento, cuya relación con los virus convencionales como A, B, C, D y E se ha descartado, será importante no desestimar cualquier caso vinculado a la enfermedad.

“Sí hay que darles importancia, porque hace dos años y medio salió un virus raro que causaba neumonía en China y no le dimos la importancia que tenía, y resulta que es lo más cercano que hemos tenido al fin del mundo: esta pandemia del SARS-CoV-2”, comentó.

Dijo que aún no se puede definir un plan de acción robusto, en tanto no se identifique la causa; tal como sucedió con la pandemia de Covid, pues recordó que al inicio no se podía identificar dado que no existía y fue hasta su expansión que se determinaron las formas de diagnosticar, hasta llegar al punto en el que en todos los sitios es posible encontrar pruebas.

Los pequeños que tengan otros padecimientos, como la diabetes o algunos problemas asmáticos, alérgicos, hipertensos, cardiopatías (…) todo niño que tenga un padecimiento puede ser de alguna manera vulnerable

Luis Xóchihua, Director de Enseñanza en el Instituto Nacional de Pediatría

Luis Xóchihua, y director de Enseñanza en el Instituto Nacional de Pediatría, recomendó reforzar las diversas medidas de higiene y cuidado entre los menores de edad, principalmente en aquellos que padezcan alguna enfermedad o hayan contraído Covid-19, pues son los más vulnerables, pero sin caer “en pánico”.

"Los pequeños que tengan otros padecimientos, como la diabetes o algunos problemas asmáticos, alérgicos, hipertensos, cardiopatías y que consumen productos o medicamentos crónicos, que tienen una carga o aumento de actividad, tanto renal como hepática, todo niño que tenga un padecimiento puede ser de alguna manera vulnerable", señaló.

Ambos especialistas coincidieron en que es importante que la población infantil cuente con el esquema completo de vacunación ordinaria, pues aunque la hepatitis actual no se relaciona con virus ya conocidos, la protección no está de más.

La niñez mexicana está en riesgo por dos frentes, pero lo que preocupa a la comunidad es que no se sabe de dónde viene este padecimiento, por ello hay que preocuparse, no alarmarse, pero determinar rápido cómo llegó para evitar que se expanda

Alberto Campillo, Virólogo de la UNAM

Alberto Campillo, virólogo de la UNAM, explicó que es urgente tomar medidas preventivas en los menores que ya están contagiados para evitar que se extienda, pues no se sabe cómo llegó.

“Obviamente la niñez mexicana está en riesgo por dos frentes, pero lo que preocupa a la comunidad es que no se sabe de dónde viene este padecimiento, por ello hay que preocuparse, no alarmarse, pero determinar rápido cómo llegó para evitar que se expanda”, dijo.

Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, aseguró que la llegada de hepatitis es una alerta para las autoridades sanitarias y remarcó la necesidad de ver que los casos sean bien atendidos y conocer su inicio.

Pueden ser enfermedades autoinmunes que hayan tenido menos contacto con patógenos en la pandemia, pero

es un rango muy particular de 2 a 5 años, y los desenlaces pueden ser muy graves por un trasplante de hígado

Alejandro Sánchez Flores, Investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica

“Pueden ser enfermedades autoinmunes que hayan tenido menos contacto con patógenos en la pandemia, pero es un rango muy particular de dos a cinco años, y los desenlaces pueden ser muy graves por un trasplante de hígado”, dijo.

Sarbelio Moreno Espinosa, Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México

Se extiende

Por la noche, la Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer que ya estudia un caso sospechoso en un menor de edad.

Un día después de que la Secretaría de Salud de Nuevo León informó acerca de los primeros cuatro casos probables, la dependencia tamaulipeca precisó que se mantiene en estudio a un adolescente de 14 años de edad, cuyos resultados de laboratorio resultaron negativos a los virus de la hepatitis A,B, C o D y presentó síntomas como vómito, diarrea y malestar general.

La titular de Salud, Gloria Molina, indicó que las muestras ya fueron enviadas por el Laboratorio de Salud Pública al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para su diagnóstico, debido a que aún no se cuenta con la capacidad técnica para determinar la enfermedad, cuyo origen aún no se ha identificado.