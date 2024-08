Polanco se inunda por las lluvias; autos y vialidades quedan bajo el agua | VIDEO

La tarde y la noche de este sábado se registraron intensas lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de México, las cuales provocaron inundaciones, como en el caso de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En videos y fotografías que circulan en redes sociales, se puede apreciar cómo debido a las intensas lluvias, el agua alcanzó las llantas de los carros, e incluso, hubo personas que indicaron que no podían salir de los edificios donde trabajan en Polanco.

¡Qué barbaridad!



Súper inundada la Miguel Hidalgo, a la altura de Liverpool Polanco no podemos salir de nuestro edificio.



¿Ahora en dónde estará de vacaciones el Alcalde de @AlcaldiaMHmx ?@GobCDMX@SacmexCDMX@Bomberos_CDMX#Inundación #Polanco pic.twitter.com/tHcZ0fRRB9 — César Martínez 🇲🇽 (@Chesarush) August 18, 2024

En Mariano Escobedo y Masaryk el avance de los autos es lento porque siguen las precipitaciones y a causa de las inundaciones. En los clips que compartieron los internautas también se puede ver que el agua dejó bajo el agua las banquetas; algunas personas piden a las autoridades que acudan a destapar las coladeras.

"Los vecinos también deben contribuir barriendo sus banquetas para quitar las hojas de los árboles. Eso es responsabilidad cívica. Organícense con su jefe de manzana", "no sabía que la alcaldía manejaba el Sacmex", "ya a esta hora se esta metiendo de todo", "¡qué barbaridad! Súper inundada la Miguel Hidalgo, a la altura de Liverpool Polanco no podemos salir de nuestro edificio", "está super inundado".

"Presenciando el nacimiento del río de Polanco", "nos inundamos en menos de 20 minutos", "si ese charco es inundación, Chalco es el Diluvio", "¿por qué no se desazolvaron las alcantarillas con tiempo? ¿Por qué no hay poda de árboles para prevenir caídas?", "vivo cerca de ese punto. Nunca había existido tanta basura en las calles como en esta administración. No es raro que se llegue a inundar".

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX) precisó que se implementó el Operativo Lluvias, por lo que "personal de #TránsitoCDMX de la #SSC otorgan apoyo vial a la ciudadanía en Av. Pdte. Masaryk y Calz. Gral. Mariano Escobedo, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, por encharcamiento con el objetivo de prevenir accidentes".

Mi calle inundada...No de basura, ni aguas negras (por suerte)...De hojas que tapan TODAS las coladeras...Esa es responsabilidad del flamante alcalde que seguramente está celebrando en algún bar de Polanco... @MHcesac #SMChAbandonado #SanMiguelChapultepec #Inútil pic.twitter.com/MhujoSdO9s — Pablo Berruecos V (@zoomdigitaltv) August 18, 2024

