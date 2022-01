Claudia Sheinbaum rechaza que haya tintes políticos en cobros de agua

Luego de las denuncias que el PAN en la Ciudad de México realizó en contra del gobierno capitalino por un aumento de 35 por ciento en 165 colonias gobernadas por la oposición, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que es falso que el tema tenga tintes políticos.

Es falso lo que están diciendo algunos que tiene tintes políticos. El agua es un derecho humano para todos y todas y cuando es poca, hay que cuidarla Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX

La mandataria local explicó que con el fin de garantizar el derecho humano al agua en las zonas de mayor carencia en la época de estiaje, desde 2020 se aprobó en el código financiero por la gran mayoría de los diputados y cobrar 35 por ciento más al excesivo uso de agua.

Sheinbaum Pardo señaló que en algunas colonias, “todos estarán de acuerdo que no es justo que mientras algunos no tienen agua, otros la desperdicien”; por ello aclaró que no se prohíbe, pero se cobra un poco más.

Además comentó que el objetivo es distribuir mejor el agua y en 2021 es el tercer año que se aplica”, aseveró.

Mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Claudia Sheinbaum. Foto: Twitter @claudiashein

La diputada local, Gabriela Salido Magos aseguró que el aumento de agua es un claro acto de castigo para las ciudadanas y ciudadanos que no le favorecieron con el voto, por ello la administración de Claudia Sheinbaum establece un cobro adicional del 35 por ciento a la tarifa establecida en el Código Fiscal para el suministro de agua potable en colonias de alcaldías que gobierna la oposición.

