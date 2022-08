Presume Ernestina Godoy autonomía de la FGJ-CDMX

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ernestina Godoy, destacó la autonomía con la que aseguró que opera esta instancia de procuración de justicia.

Durante su participación en el foro “Independencia y autonomía de las fiscalías locales”, que se realizó en el Senado de la República, encabezado por la senadora Olga Sánchez Cordero, afirmó que la autonomía de la FGJ CDMX no representa que esté aislada.

De hecho, resaltó que tiene una mayor coordinación con el gobierno federal y con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Somos autónomos y la autonomía no es por decreto, se tiene que ir construyendo, se tienen que ir armando la autonomía, pero la autonomía no significa aislamiento, no significa autarquía en donde la fiscalía no se coordina con ninguna otra dependencia, al contrario, tiene que haber coordinación, no aislamiento, que ese es un gran acierto que se ha tenido en esta estrategia que se ha tenido en esta administración de la 4T, desde el gobierno de México hasta el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías”, declaró.

Godoy afirmó que nunca como ahora se ha implementado una coordinación de tal nivel con las secretarías de la Defensa, de la Marina, la Guardia Nacional, así como con la Secretaría de Seguridad y las alcaldías de la Ciudad de México.

Expresó que están tratando de lidiar con el rezago y ganar la confianza de la gente, sobre todo mejorando la atención en la recepción de las denuncias.

La fiscal capitalina indicó que también están impulsando la justicia restaurativa y particularmente mencionó “el doloroso caso de la Línea 12”, donde se está aplicando y detalló que se ha atendido al 90 por ciento de las víctimas.

