¡Prevenir es no lamentar! Arranca temporada de incendios forestales en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México dio por arrancada la temporada de incendios forestales 2023, por lo que pidió a la ciudadanía evitar cualquier situación que provoque una emergencia en las áreas verdes y forestales de la capital.

En conferencia la secretaria de Medio Ambiente local, Marina Robles García, aseguró que en estos meses hay condiciones específicas para que se produzcan incendios en las zonas boscosas de la capital, principalmente por la temporada de estiaje que se acrecienta.

“Nos interesa hacer un llamado a la ciudadanía para evitar los incendios, siniestros que en el mayor de los casos son provocados por la gente. La condición que tenemos en estos meses es la propicia para que se lleven a cabo incendios”, destacó.

En tanto, Alejandra Margarita Méndez Girón, titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que marzo, abril y mayo son los meses más secos a nivel nacional, además que se acentúa de una mayor manera en el centro y norte de México.

Explicó que, gracias al fenómeno de "La Niña", en los últimos años no ha entrado demasiada humedad al país, además que al estar más fría el agua de mar, no se alcanza a evaporar y produce que no llegue esa humedad a los estados.

“Hasta el 2 de marzo, tenemos 907 incendios forestales, mientras que el promedio de incendios de 1998 a la fecha es de 7 mil 616, registrándose el mayor en 1998 con 14 mil 445 y el de menor, 2015 debido a que se tuvo una época de lluvias considerada”, dijo.

La funcionaria indicó que en 2023 se espera una cantidad de lluvias normales en el país del 15 de mayo al 30 de noviembre, por lo que se espera que se termine el fenómeno de La Niña al de El Niño, para que entre más humedad al país.

De acuerdo a datos del SMN, las Ciudad de México encabeza la lista en 2023 de las entidades con mayor cantidad de incendios forestales con 187, seguido del Estado de México con 171; Jalisco 128; Puebla83 y Michoacán con 68 entre los principales.

fgr