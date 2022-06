Reportan vuelos retrasados, largas filas y aglomeraciones en el AICM (FOTOS)

Usuarios en redes sociales reportaron la tarde de este viernes el retraso de varios vuelos, largas filas y aglomeraciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En redes sociales circulan fotografías y videos que dan cuenta de las demoras en la terminal 1 y 2 del aeropuerto; incluso, un tablero información muestra que la mayoría de los vuelos presentan retraso, mientras que otro parece no funcionar adecuadamente.

Reportan que tablero en el AICM no funciona adecuadamente.

En redes, usuarios manifestaron su enojo por la situación culpando al Gobierno Federal y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se reportan retrasos de hasta dos horas.

"Si esto no es sabotear un país, no se que es. Todo por su capricho de echar a andar un proyecto que no está a la altura del país. Los turistas dejarán de llegar"