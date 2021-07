Repuntan hospitalizaciones de 7.4 a 9.8% en una semana

A pesar del avance en la vacunación contra el Covid-19 en la Ciudad de México, que acumula más de cinco millones entre primera y segunda dosis, en la última semana se han incrementado de 7.4 a 9.8 por ciento las hospitalizaciones.

Asimismo, el índice de positividad pasó de 12 a 17 por ciento, lo que significa que hay aumento de personas a las que se les detecta el virus.

De acuerdo con el portal de datos abiertos del Gobierno capitalino, en el último mes aumentó el promedio de pruebas Covid aplicadas al día. En mayo, el número más alto de pruebas que se aplicaron en un día fue de 7 mil 346 test, mientras que en junio se llegó a un máximo de 8 mil 688 pruebas en un día, una diferencia de 18.2 por ciento.

Las cifras muestran que se incrementó el número de personas que se aplicaron pruebas y sus resultados fueron positivos: del 1 al 29 de mayo, de 110 mil 564 pruebas aplicadas, 8 mil 996 identificaron la presencia del virus SARS-CoV-2, lo que equivale al ocho por ciento.

En tanto, del 1 al 29 de junio, de 154 mil 299 pruebas realizadas, 15 mil 677 tuvieron resultados positivos, equivalente al 10.1 por ciento.

Gráfico

Cabe mencionar que las pruebas aplicadas dependen de la demanda de personas que acudan a los centros de salud o quioscos donde se realizan.

Respecto al aumento de casos, el doctor Jorge Castañeda Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que la vacunación, a nivel mundial, fue una estrategia que se implementó de manera relativamente rápida; sin embargo, lo que ocurre en México, y particularmente en la capital del país, es que hay múltiples factores que llevan a un aumento de casos, a pesar del avance en la campaña de vacunación.

Uno de ellos es la aparición de las variantes del coronavirus, que son más contagiosas que el original. Otra de las razones es el número de vacunados, que todavía no es lo suficientemente grande en la capital del país, pues de poco más de cinco millones de personas que recibieron el biológico, sólo una tercera parte tiene el esquema completo, primera y segunda dosis.

“No estamos cerca de llegar a la inmunidad de rebaño; inclusive, hay ciertos grupos de población que, por edad, ya deberían tener la segunda vacuna y no la tienen; eso disminuye todavía más la posibilidad de que pudiéramos tener un control real de la pandemia”, afirmó.

No se apagará el virus, porque con sólo 30 por ciento de la población que no estuviera vacunado, no quiere decir que ese porcentaje no contagiará

Malaquías López, Epidemiólogo

Otra situación que tiene efecto en el aumento de casos es el relajamiento de las medidas de distanciamiento social con la reactivación económica, aseveró.

El semáforo epidemiológico en amarillo para la capital del país no implicó nuevos cierres y el mensaje a la población fue de que estamos en condiciones de reunirnos y de realizar actividades recreativas que, aunque las restringen al 30 por ciento, no dejan de ser riesgosas, dijo, en entrevista con La Razón.

Además, recordó que la efectividad de las vacunas no es del 100 por ciento; hay de cinco a siete por ciento de la población que se enfermará, aun vacunada, expuso.

“Si bien la vacunación ya abarca varios grupos de edades, hay un gran número de población que todavía no está vacunado; estoy hablando de los menores de 18 años. Éste es otro de los factores importantes porque, aunque la cepa original del SARS-CoV-2 no se manifiesta con casos graves en esta población, sí pueden ser transmisores”, detalló.

Gráfico

Cuestionado sobre si, bajo las condiciones actuales de la pandemia en la CDMX, se podría llegar nuevamente a escenarios de altos contagios y muertes, consideró que faltan muchos estudios para saber si las vacunas actuales funcionan con las nuevas variantes.

Por su parte, el epidemiólogo Malaquías López Cervantes señaló que hay mucha población susceptible no sólo por no estar vacunada, sino porque sólo tiene una vacuna. En este momento no puede decirse que los biológicos hayan perdido la capacidad de protección ante la aparición de variantes; lo más factible es que haya estragos de contagios en quienes no han recibido la vacuna, dijo.

En ese sentido, consideró que no se repetirá, en el corto plazo, el escenario de diciembre del 2020. El virus tendría que evolucionar para lograr romper la inmunidad que se ha generado hasta el momento en la CDMX, evaluó.

“La salida es tratar de llegar a un nivel de inmunidad de grupo que sea lo suficientemente alto. La cosa es que ha habido una muy mala interpretación de la noción de inmunidad de grupo, pensando en que si se llega a 70 por ciento de cobertura, con eso se apagará, y no es así.”