La respaldan cinco opositores

Cinco integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México: de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Azcapotzalco, Margarita Saldaña; de Tlalpan, Alfa González; y de Benito Juárez, Santiago Taboada, exigieron que cese la persecución que hay en contra de ellos y que “los dejen trabajar”.

Al refrendar su apoyo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, los alcaldes de oposición aseguraron que el permitirles hacer bien su trabajo como servidores públicos favorecerá tanto a sus alcaldías como al Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa en el deportivo Guelatao, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón acusó que es increíble que se sancione a Sandra Cuevas por actuar “de manera responsable” y no a los que entregaron en malas condiciones los espacios públicos.

“Esto es una clara persecución política contra quienes ganamos en las urnas. Déjenos trabajar y también pónganse a trabajar porque también lo que las y los vecinos quieren son resultados de gobierno; es lo que debieran estar dando otros, que no entienden que perdieron por no hacerlo, por no dar resultados”, expresó la edil.

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se dijo harto de que Morena “no deje de chingar” tanto a él como a sus compañeros alcaldes de oposición,porque no les gustó el resultado electoral.

“Se la pasan friegue y friegue con su Contraloría, se la pasan friegue y friegue con sus jueces, se la pasan friegue y friegue manipulando las instituciones porque no nos quieren dejar chambear, porque quieren que quedemos mal con la gente, y yo lo que si les digo es que no nos vamos a dejar”, sentenció.

El alcalde de Miguel Hidalgo advirtió que no van a permitir que “agarren de su puerquito para linchamiento político” a la titular de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por hacer su trabajo.