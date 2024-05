¡Sal con tiempo! Reportan retrasos en la Línea 3 del Metro HOY martes 7 de mayo

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, reportan este martes 7 de mayo avance de los trenes de la Línea 3, que corresponde de Indios Verdes a Universidad, por lo que la red pidió a las personas salir con tiempo.

A través de su cuenta de X, el Metro refiere que las 12 líneas que conforman su red cuentan con retrasos de entre 5 y 6 minutos en promedio.

Conoce el avance de los trenes de la Red y planea tu viaje. Toma previsiones. pic.twitter.com/kOeauoU2tG — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 7, 2024

En este sentido, los usuarios del Metro de la CDMX preguntan en la misma red social ¿qué es lo que está pasando? Ya que los convoyes tardan más en llegar de lo que se expone.

"@MetroCDMX uno se prepara con tiempo para llegar a trabajar y la línea 3 a cada momento se para y se para, ¿ustedes nos van a compensar lo que nos descuenten por llegar tarde? #eselcolmo (Sic.)", expuso la usuaria @HelloFruthie.

@MetroCDMX uno se prepara con tiempo para llegar a trabajar y la línea 3 a cada momento se para y se para, ¿ustedes nos van a compensar lo que nos descuenten por llegar tarde? #eselcolmo — Ruthy (@HelloFruthie) May 7, 2024

Más temprano otros usuarios señalaron que en la estación Refinería, perteneciente a la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, se había detenido por completo por varios minutos.

Mientras que en la Línea B (Buenavista a Ciudad Azteca) señalan que el Metro se va deteniendo por varios minutos en cada estación.

El Metro respondió en el caso de la Línea B que se debe a una alta afluencia de usuarios y llamó al libre cierre de puertas para agilizar el traslado de los trenes.

¿Qué pasa con las escaleras eléctricas del Metro?

Mediante videos compartidos en X, antes Twitter, algunos usuarios denuncian que las escaleras eléctricas de varias estaciones que conforman la red del Metro de la CDMX no están funcionando.

El usuario @EmilioVG_ expuso el material grabado en la estación Aquiles Serdán (..."me encontré con esto: todas las escaleras paradas. No creo que sea muy bonito para alguien con limitaciones físicas, ya sea por discapacidad, lesión, persona de la tercera edad, alguien con bastón, andadera, etc".

Aprovechando el post.

Ayer, por la noche, en Aquiles Serdán me encontré con esto: todas las escaleras paradas.

No creo que sea muy bonito para alguien con limitaciones físicas, ya sea por discapacidad, lesión, persona de la tercera edad, alguien con bastón, andadera, etc... pic.twitter.com/57bGIyyK1o — Emilio Velázquez García (@EmilioVG_) May 7, 2024

En ese mismo posteo otro usuario respondió que ha visto lo mismo en la Línea 12 del Metro de la CDMX, mientras que un par más mencionan a la estación Viveros de la Línea 3 con el mismo problema.

Por su parte, el Metro de la CDMX expuso que canalizaría el reporte al área correspondiente para su "validación".

