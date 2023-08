Sandra Cuevas ya tiene corrido: 'Soy una yegua salvaje que no han podido amansar''  | VIDEO

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya levantó la mano para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, advirtiendo a los capitalinos que “ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras” y que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto.

Como suele suceder, cuando alguien se destapa para aspirar a un cargo de elección popular, no faltó quien se acomidiera a componerle un corrido a la alcaldesa, quien busca ganar la simpatía de los votantes.

¿Qué dice el corrido de Sandra Cuevas?

El video del corrido de Sandra Cuevas está acompañado de una serie de imágenes donde se puede ver a la alcaldesa en distintas facetas.

Por ejemplo, bailando, encabezando alguno de sus operativos de seguridad abordo de una cuatrimoto o en una celebración religiosa, siempre bien vestida para cado ocasión.

"Agradezco al grupo de jóvenes el regalo de este corrido que me retrata de manera popular tal y como soy. ¡Sigamos construyendo la Nueva Capital hasta garantizar tu felicidad en la #CDMX!", señaló la alcaldesa.

Lo que dice el corrido de Sandra Cuevas es lo siguiente

Enemigos tengo muchos, pero amigos tengo más

soy una yegua salvaje que no han podido amansar

Yo no agacho la cabeza más que por mi ama y mi apa

Me enseñaron los valores, me enseñaron la lealtad



Y de botas o tacones estoy lista pa´chambear

a mi no me asusta el miedo lo han podido comprobar

en el barrio he conocido al que miente y al real

a trancazos he aprendido, por eso puedo enseñar



Soy la jefa de jefas, el diamante en la ciudad

mi nombre es Sandra Cuevas, me he ganado mi lugar

De rodillas al cielo le doy gracias a Dios

porque soy chilanga, porque soy la banda

porque soy la Barbie de las mil batallas



Y un saludo pa´toda la Ciudad de México

de parte de su amigo, el Enamorado del pueblo

Sandra Cuevas se destapa; quiere ser jefa de gobierno en 2024

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, manifestó ayer su intención de contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

“Ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras”, dijo en el marco de mitin organizado en la explanada de la citada alcaldía.

"Sí voy a competir para ser la próxima Jefa de Gobierno", señaló tras sostener que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto.

Ante simpatizantes, enumeró acciones que consideró necesarias de implementar en la CDMX

Con su anuncio, la alcaldesa se sumó a otros interesados por encabezar la administración capitalina, como Clara Brugada, Adrián Rubalcava, Santiago Taboada Lía Limón García.

Cuevas no dijo con qué partido político buscará su candidatura.

