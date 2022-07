Sheinbaum afirma que participará en elección de consejeros de Morena.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que el fin de semana participará en el proceso interno de Morena, para la elección de consejeros y consejeras.

En conferencia de prensa dijo que no tiene conocimiento de que se haya excluido a personas del proceso interno; sin embargo, aseguró que confía en su partido.

Sí voy a participar, voy a votar, lo haré en el Distrito 14 de Tlalpan en donde tengo mi credencial de elector y no tengo conocimiento más allá de lo que se informa públicamente, pero confío en la dirigencia de Morena

Sheinbaum Pardo hizo un llamado a todos los que van a participar en el proceso, ya que habrá una afiliación abierta de los consejeros al Congreso, por lo que es necesario cumplir con los compromisos básicos de Morena que tienen que ver con defender a la democracia.

Que no haya un proceso que tenga que ver con prácticas con las que Morena no ha estado de acuerdo. No, se abrió y se registraron y es importante decir que se elige por cada distrito electoral cinco hombres y cinco mujeres, son 300 distritos de tal manera que el congreso de Morena son 3 mil participantes