Sheinbaum descarta cierre de actividades económicas; la estrategia es la vacunación

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que ante la presencia de la variante Ómicron y el aumento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México, se cierren las actividades económicas y educativas ya que esto "ya no puede ser una opción" por los impactos que conlleva.

Al término de la inauguración de un Pilares en la Magdalena Contreras, la Jefa de Gobierno, indicó que se debe prestar más atención a las hospitalizaciones y decesos por el virus que al número de casos , y reiteró que la estrategia en la capital es continuar con la vacunación, por lo que el objetivo es lograr la aplicación de un millón de dosis semanales.

"(Ómicron) es algo que está a nivel mundial, no solamente en la ciudad ni en el país (...) lo que se ha mostrado es que son muy rápidos los contagios, (...) hay más número de contagiados, pero eso no significa que estos casos lleguen a hospitalizaciones, por eso nosotros tenemos que estar midiendo hospitalizaciones todo el tiempo, no número de casos, inclusive lo fijo Fauci, el epidemiologo de EU".