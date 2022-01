Covid-19: Aumento de contagios en las últimas semanas es culpa de Ómicron

La temporada invernal y las reuniones por las fiestas de diciembre, aceleraron los contagios por Covid-19 entre la población mexicana, ya que en los últimos días decenas de personas ya se encuentran aisladas de lo que aseguran puede ser ómicron.

Sara Jiménez de 45 años resultó positiva al virus el pasado jueves, pero asegura que es por la nueva variante ómicron ya que se encuentra vacunada con esquema completo y no tiene síntomas por la enfermedad.

“Fue el pasado jueves cuando resulté positiva. Yo creo que es ómicron porque a diferencia de la otra vez que me contagié, no tengo síntomas y es reciente la enfermedad. Fui a hacerme los estudios a una clínica particular en la alcaldía Cuauhtémoc y ahí me dijeron que salí con el virus”, detalló.

Sara Jiménez explicó que el contagio fue por visitar a una amiga la semana anterior, ya que en la plática que tuvieron, le mencionó que algunos de sus familiares habían resultado positivos, lo que la preocupó de inmediato a pesar de que cada una respetó las medidas de seguridad sanitaria, como cubrebocas, uso de alcohol-gel y lavado de manos.

“La verdad hoy en día ya es difícil saber dónde te contagias, porque puede ser en cualquier lado ya que la gente está muy relajada. Cuando acabe el aislamiento -que es en ocho días- acudiré a mi clínica del Seguro Social para que me confirmen el diagnóstico, porque no me puedo arriesgar a salir y contagiar a más personas”, añadió.

Por separado, Alejandro Alba de 33 años y de la alcaldía Cuauhtémoc, explicó a este diario que los síntomas por Covid-19 los tuvo desde el 31 de diciembre, luego de asistir un día previo a una boda de un amigo. “Antes de ir al evento me hice la prueba y salí negativo, pero al otro día una amiga comenzó a sentirse mal, y por la tarde yo comencé a tener síntomas. Estuvo imposible conseguir una prueba porque no había o estaban muy caras”, comentó.

Alejandro Alba fue hasta este lunes a un centro de salud en la alcaldía Tlalpan para realizarse la prueba, lugar en el que confirmaron la enfermedad. Horas después comenzó con fiebre alta, dolor de cabeza y garganta. ”Imagínate fue como una gripa pero super fuerte, hasta en la madrigada tuve alucines”, sostuvo.

En 2020 tuvo Covid-19 pero con otras características como ausencia de sabor, debilitamiento y falta de olfato, por lo que piensa que puede ser la variante ómicron porque se siente muy diferente.

