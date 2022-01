Covid-19: ¿La nueva variante IHU proviene del Congo o de Camerún?

Luego de que Francia confirmara casos “atípicos” por una nueva variante, identificada inicialmente como IHU o B.1.640.2 se reportaron confusiones sobre el país de donde proviene ésta, pues señalan que puede ser República del Congo o Camerún, ambas en África.

De acuerdo con especialistas del Instituto Hospitalario Universitario de Marsella esta variante fue identificada originalmente en República del Congo el año pasado, pues los primero incidíos apuntan que surgió a finales de septiembre.

Sin embargo, Francia reportó que los casos detectados en la provincia Forcalquier provienen de personas que viajaron a Camerún.

Sin embargo, las autoridades no han precisado en qué fechas se confirmaron los positivos o hace cuánto viajaron a ese continente, el de más bajo nivel de inmunización, de acuerdo con Our World in Data.

Además, se reveló que ésta tiene 46 mutaciones, 12 más que las que se identificaron en Ómicron que ya domina en varias naciones como Gran Bretaña y Estados Unidos, en esta última es responsable de más de 90 por ciento de los contagios recientes.

Asimismo, los investigadores relacionados con este estudio indicaron que aún es demasiado pronto para identificar su nivel de transmisibilidad, pero recordaron que en esta lucha contra el virus solo muestra nuevamente “la imprevisibilidad de las aparición de variantes de SARS-CoV-2”.

