¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX 19 al 21 de abril?

Abril y sus improntas, ahora con unos calores inusitados de un verano precoz. Preámbulo del Día del Niño y también aviso de festejos literarios, musicales, teatrales, dancísticos y cinematográficos que la Ciudad de México proyecta en estos días. Homenajes al entrañable José Agustín, Fiesta del Libro y de la Rosa, foros jazzísticos, muestras de cine, peñas musicales...Aquí presentamos y sugerimos algunos para disfrutar este fin de semana con la familia y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos de este fin de semana en la CDMX?

1. Fiesta del Libro y de la Rosa. UNAM

No te pierdas la Fiesta del Libro y de la Rosa. Foto: UNAM

La decimosexta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa 2024 está configurada bajo el rótulo Los susurros de las lenguas: lenguajes y escrituras y tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario (CCU) y espacios alternos del 19 al 21 de abril. Tres jornadas de celebración editorial con un programa de más de 500 actividades y 110 expositores que presentan la oferta de 500 sellos editoriales distribuidos en 148 stands con 150 mil ejemplares en ventas.

El escritor mexicano Juan Villoro, la narradora argentina Mariana Enriquez, la dramaturga sueca Hanna Nordenhök y la poeta mexicana Coral Bracho son algunas de las figuras literarias participantes. La inauguración se realizará el viernes 19 a las 10:30 horas con la conferencia Conquista y contraconquista: los recursos del idioma a cargo de Juan Villoro.

La programación incluye homenajes a Truman Capote, Rosarios Castellanos, Jorge Ibargüengoitia y José Agustín con la presencia de sus hijos --Andres, Jesús y Agustín Ramírez Bermúdez-- y la participación musical de Jaime López y Julián Herbert. Libertad, utopía, imaginación, memoria, esperanza, equidad y creatividad protagonizan los foros de reflexiones acerca del lenguaje y su impacto social.

Escrituras de cuerpo y violencia, Escritoras de los 90, Navegar en dos lenguas, La literatura como forma de resistir los abusos del patriarcado y Para comerte mejor: historias sobre la comida tradicional integran la categorización de los principales debates de esta decimosexta edición. Por otra parte, Rosa Beltrán y Socorro Venegas conversarán con Mariana Enriquez.

Tres días de celebración editorial dirigida a los universitarios y a todos los amantes del libro. La UNAM abre sus puertas y se convierte en sede manifiesta del libro como estímulo para celebrar la vida a través del lenguaje.

Dónde: Centro Cultural Universitario y sedes alternas

​Cuándo: del 19 al 21 de abril, 2024

​Horario: de 10:00 a 20:00 horas

​Entrada libre

2. Inventando que Sueño: Homenaje a José Agustín en Los Pinos

Habrá un homenaje a José Agustín en Los Pinos. Foto: Especial

Los días 20 y 21 de abril de 2024 el Complejo Cultural Los Pinos será sede de Inventando que Sueño, homenaje al escritor José Agustín (1944-2024) donde el público se podrá acercar desde el teatro, el cine, la literatura y la música al legado cultural que el escritor y periodista dejó a México.

En la Cabaña 1, a partir de las 12:00 h del sábado: exposición con más de 100 objetos personales como la primera edición de la novela La tumba, escrita a principios de los años sesenta, cuando el escritor tenía 19 años; así como el manuscrito de la novela Se está haciendo tarde, en donde plasmó sus primeras ideas creativas, al igual que guiones de teatro y algunas cartas.

También habrá más de 60 fotografías que muestran parte de su vida personal y creativa; así como objetos: cuadernos de apuntes, cartas de Tarot, el libro oráculo chino I Ching; su máquina de escribir, discos y algunos de los premios otorgados al también periodista, originario de Acapulco, Guerrero.

Mesas de diálogo, conciertos, cine y más en el homenaje. Las mesas de diálogo inician el sábado 20 de abril con Sobre la obra literaria de José Agustín, a las 13:00 horas. En la segunda mesa, a las 14:00 horas, se discutirá el papel que tenía la contracultura en la obra del autor. El domingo 21, los conversatorios continuarán, en la primera sesión se hablará sobre la contribución en el cine del autor acapulqueño, a las 12:00 horas; seguida a las 12:40 horas, del conversatorio El rock en José Agustín y José Agustín en el rock. Todas las mesas de diálogo se llevarán a cabo en el Helipuerto.

Para disfrutar de Baño de uñas, la cual estará representada por la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, y contará con la dirección de Valeria Fabbri, la cita es el sábado 20 y domingo 21 de abril en el Auditorio C, a las 16:00 horas.

El rock, jazz, blues y la música alternativa encenderán el Helipuerto de Los Pinos a partir de las 15:00 horas del sábado 20 de abril con la participación de los grupos Matus Can, Los tigres de Borges, Diles que no me maten, y Belafonte Sensacional. Para el domingo 21, a partir de las 15:00 horas, se contará con la presencia de Las decapitadas, Nina Galindo, Guillermo Briseño y cerrará el tributo musical la banda de rock mexicana La Barranca.

Durante el tributo, 15 editoriales ofrecerán lo mejor de sus autores en un tianguis de libros el 20 y 21 de abril de 10:00 a 18:00 horas en el Helipuerto. El Apando (Felipe Cazals) y Me estás matando, Susana (Roberto Sneider) se proyectan el domingo 21 de abril en el Cine Cañones a las 19:30 horas. Finalmente, se invita al público al maratón de lectura en el Helipuerto, donde se leerá la obra icónica del acapulqueño el fin de semana, a partir de las 12:40 y hasta las 18:00 horas.

Dónde: Complejo Cultural Los Pinos. Bosque de Chapultepec. CDMX

​Entrada gratuita

3. Mostro. Cine

Mostro en las salas del CCU. Foto: Especial

La Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México estrena, dentro del programa y espacio permanente de Cineastas mexicanos contemporáneos la película Mostro (México, 2021), de José Pablo Escamilla, producida por el Colectivo Colmena, una de las principales productoras de cine contemporáneo de autor en la región, en las Salas José Revueltas y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Tras su paso por varios festivales internacionales de cine como el de Valdivia, Gijón y Trieste, entre otros, y reconocido con los premios Boccalino de la Crítica Suiza en el Festival Internacional de Cine de Locarno y Mejor Película Iberoamericana en el Festival de Cine de Málaga, Mostro nos muestra una terrible realidad; Alexandra y Lucas son una pareja de jóvenes obreros en una zona industrial del Estado de México, quienes para entretener su realidad, consumen sustancias químicas en una choza que es el refugio del ruido e indiferencia social que viven a su alrededor. Sus viajes extáticos los llevan hasta un punto en el que Alexandra desaparece frente a los ojos de Lucas, y sus visiones se deterioran frente a un sistema de seguridad corrupto, tal como el mostro que los aprisiona.

Para José Pablo Escamilla, su director, Mostro es básicamente la historia de un adolescente abriendo los ojos al mundo en el que vive, al contexto en el que se está desarrollando y cómo se da cuenta de que las cosas que son más grandes que él y que su voluntad. “Esta película es una confrontación con la población masculina, confrontando y cuestionando el patriarcado desde la pieza más pequeña y la más vulnerable: la juventud que vive entre sueños y cuyo despertar a la realidad es turbulento y doloroso. Un chico se ve enfrentado con el peso de la responsabilidad del trabajo, de cumplir con ser un miembro funcional de la sociedad, de la incapacidad de mostrar sus emociones y compartir qué le sucede por miedo a ser juzgado como alguien débil, que no pudo defenderse ni a sí mismo ni a su pareja”. afirmó en entrevista para Filmoteca UNAM.

Mostro, de José Pablo Escamilla, se exhibirá del 19 al 28 de abril en la Sala Carlos Monsiváis, del Centro Cultural Universitario.

4. Segunda edición del Festival de la lectura

Se llevará a cabo la Segunda edición del Festival de la lectura. Foto: Especial

Se presenta la segunda emisión del Festival de la lectura del 18 al 23 de abril de 2024, con distintas actividades dirigidas a todo público. Amplio programa, con talleres, juegos, presentaciones de libros, lecturas en voz alta, visitas guiadas y actividades especiales como una exposición, espectáculos escénicos y la presentación de la base de datos del Fondo documental Carlos Monsiváis, además, el público podrá acercarse y conocer los servicios y las colecciones que brinda la Biblioteca de México.

El Festival abre con la exposición Cara de libro del diseñador gráfico Leonel Sagahón, y el performance Libroandantes, a cargo del grupo que lleva el mismo nombre, el jueves 18 de abril. Se presentarán los libros: Somos buenas niñas, del escritor Arturo Morfín; Transiberiano, de la escritora Christine Hüttinger, y Con M de menstruación, de la escritora Cecilia Gómez Ramos, las cuales se realizarán el viernes 19 y el sábado 20 de abril.

A partir del viernes 19, el público podrá participar en los talleres de fomento a la lectura, abriendo con EmbrujArte, una travesía literaria por las obras y personalidad de escritoras cuya magia inspira y motiva a la expresión creativa mediante las palabras. Y los días sábado 20 y domingo 21, de las 11:00 a las 17:00 horas en las ocho estaciones de talleres lúdicos se impartirán de manera simultánea y serán conducidos por los bibliotecarios de la Biblioteca de México, abordarán textos como: El llano en llamas, ¿No oyes ladrar los perros? y otros, de Juan Rulfo; Frankenstein, de Mary Shelley; El vampiro, de John William Polidori; la saga de libros de Harry Potter, de J. R. Rowling; Un viaje al corazón, de Saner, entre otros. En algunos talleres se realizarán ejercicios de microficción, desafíos matemáticos, y se hará un rally literario.

El sábado y domingo, el público, podrá disfrutar escuchando lecturas en voz alta a cargo del grupo Los habladores, quienes compartirán una selección de textos, cuentos cortos, poesía, trabalenguas, leyendas y refranes de escritores como Juan José Arreola, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Edmundo Valadés, entre otros.

Dónde: Biblioteca de México. De La Ciudadela 4, Colonia Centro. CDMX Entrada libre

Segunda edición del Festival de la lectura. Foto: Especial

Concierto de la trovadora Lázara Ribadavia donde las cuerdas de la guitarra dialogan con sus modulaciones en un recorrido por el bolero, la trova, la canción latinoamericana y la nueva trova cubana. Viaje recóndito por lo mejor del cancionero hispano. Atmósfera de ecos románticos en una noche en que el amor despliega sus franjas para hinchar los corazones de melodiosos episodios. Lázara Ribadavia, destacada compositora, guitarrista y cantante cubana. Por su quehacer alrededor del mundo de la guitarra y la llamada “canción inteligente”, ha sido reconocida en Latinoamérica y en los países del este. Sus canciones: actos de celebración a la vida. Despliegue de lo mejor del cancionero cubano y latinoamericano acompañado por una oferta de cena cubana.

Dónde: The Ark. Acapulco No. 62. Colonia Roma Norte. CDMX

​Cuándo: Sábado, 20 de abril, 2024

​Horario: 20:00 horas / Cover: 600 pesos

6. La niña malcriada. Ballet

La Compañía Nacional de Danza invita al ballet La niña malcriada este 20 de abril. Foto: Especial

La Compañía Nacional de Danza invita al ballet La niña malcriada, dirigido a personas con autismo, condiciones de neurodesarrollo o relacionadas a disfrutar de esta actividad el sábado 20 de abril a las 13:00 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. La fille mal gardée (La niña malcriada) es un ballet con tintes cómicos que cuenta la historia de Lissete, una joven que tendrá que sortear los desafíos impuestos por su madre Simonne para evitar que la comprometa con Alain, el hijo bobo de un rico viñador. La adaptación dancística de la CND, basada en la original de Enrique Martínez, con música de los compositores Ludwig Hertel y Ferdinand Hérold, contará en los roles estelares con la participación de las bailarinas Mayuko Nihei, Valeria Mariaud, Elisa Ramos, Mariana Torres, Lorena García, Valeria García, Ixchel Gómez, Corinne Jarvis, Alexis Escamilla y Ana Elisa Mena, como Lissete; y de los bailarines Argenis Montalvo, Alejandro Hidalgo, Alejandro Mendoza, Yubal Morales, Edwin Said, Alonso Tepetzi, William Woodward, Roberto Rodríguez y Alec Patricio, en el papel de Colin.

Donde: Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Campo Marte. CDMX

​Cuando: Sábado, 20 de abril, 2024

​Horario: 13: 00 horas

​Entrada Libre

7. Jazz y Gastronomía Gourmet

28 Aniversario de su fundación del Centro Cultural y Gastronómico El Convite. Foto: Especial

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical,

Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur

19, viernes 20Hrs. IAN CARL cuarteto, con Carolina Mercado, Roberto Verástegui y Saúl Ojeda. Cuota de recuperación 100 pesos

​20, sábado 15Hrs. LISA BELIKOVA. No cover.

​20, sábado 20Hrs. HÉCTOR INFANZÓN, piano solo. Cuota de recuperación: 200 pesos

​Dónde: El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. CDMX

8. Canciones de Invierno. Recital

Canciones de invierno. Foto: Especial

Canciones de invierno se titula el concierto que la soprano Eugenia Ramírez, la mezzosoprano Encarnación Vázquez, el tenor José Luis Ordóñez y el pianista Matías Carbajal ofrecerán el domingo 21 de abril a las 11:30 h en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal), en el marco del ciclo Jazz y algo más…

Las obras que se interpretarán son del compositor mexicano Matías Carbajal (1975), quien creó este proyecto musical para tres voces de ópera. El programa contempla: Canción de invierno I, Eres como una ola-Canción de invierno VII, Busca tu alma-Canción de invierno II, Malabares, Llévame Luna, En tu mar-Canción de invierno VI, De agua y sal, Melancolía, Eres aire-Canción de invierno IV, Nocturna-Canción de invierno VIII y Arrullo de invierno-Canción de invierno XIX.

El propio Carbajal detalla que el proyecto Canciones de invierno conjuga la ópera con la canción de autor. Acompañando al piano a destacados cantantes que interpretarán material compuesto y escrito exprofeso para este proyecto, el autor explora una nueva manera de hacer canción y propone un discurso minimalista, en el que los elementos del piano y la voz se complementan para expresarse de una forma pura y sencilla.

Dónde: Salón de Recepciones del Munal. Tacuba 8. Centro Histórico. CDMX

​Cuando: Domingo, 21 de abril, 2024

​Horario: 11:30 horas

​Entrada libre

9. Música UNAM

Habrá diferentes eventos de Música UNAM. Foto: Especial

El sonido del lenguaje | Fiesta del Libro y la Rosa

El compositor Antonio Fernández Ros presenta una selección de piezas inspiradas en la palabra hablada y cantada de las lenguas originarias de México, fusionadas con procesamiento digital.

Foro Esperanza, Centro Cultural Universitario: viernes 19 de abril, 16:00 horas

Lenguas y músicas de México | Fiesta del Libro y la Rosa

En este concierto se escuchará música vocal interpretada en lenguas originarias a cargo del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes bajo la dirección de Salvador Guízar. Como parte del programa se proyectará una animación de cuentos indígenas titulada 68 voces 68 corazones.

Sala Carlos Chávez: viernes 19 de abril, 18:00 horas

OFUNAM | Segunda temporada Foco Austria

Como parte del Foco Austria y en conmemoración del 200 aniversario natalicio del sinfonista vienés Anton Bruckner, la Orquesta Filarmónica de la UNAM presenta su Séptima Sinfonía, bajo la batuta de la directora austriaca Katharina Wincor.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 20 de abril, 20:00 horas; domingo 21 de abril, 12:00 horas

OJUEM | Segunda temporada 2024

La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata inicia temporada con la interpretación de tres grandes obras orquestales decimonónicas, entre las que destaca la Quinta sinfonía de Beethoven.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 21 de abril, 18:00 horas

10. Actividades en el Colegio de San Idelfonso

Habrá varias actividades en el Colegio de San Idelfonso. Foto: Especial

Taller Máscaras cubistas

A partir del 20 de abril de 2024, este taller dirigido a infancias, familias y público en general busca generar alusiones gráficas, a través de la estética cubista, con la hechura de máscaras, como parte de la muestra Parafraseando a Picasso.

Sábados y domingos entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Fiesta del Libro y la Rosa en San Ildefonso

Como parte de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa 2024, el Colegio ha preparado diversas actividades, dirigidas a público en general, infancias, familias y personas con capacidades especiales, como trueque de libros, Sala de lectura y sala de lectura en braille, tres talleres para experimentar con las artes y las letras, recorridos guiados por murales y edificios, que incluirá también uno con Intérprete en Lengua de Señas Mexicanas.

Dónde: Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. Horario: martes a domingo de 11:00 a 17:30 horas.

11. Guillermo Arreola. Relámpagos de la memoria

Relámpagos de la memoria. Foto: Especial

La exposición Guillermo Arreola. Relámpagos de la memoria ofrece la oportunidad de conocer otra fase del trabajo creativo del escritor. A través de una serie de pinturas que funcionan como espacios multidireccionales, Arreola nos enfrenta a escenas fragmentadas, llenas de personajes ingrávidos que son parte de un mundo alucinante en el que explora los límites entre la abstracción y lo figurativo.Su obra es una invitación a tener una experiencia poética.

La exposición se divide en tres núcleos: en el primero, titulado Arqueologías de la memoria, trata la manera en la que las huellas de lo vivido adquieren formas inusitadas y cómo se desdibujan las representaciones de aquello a lo que nos aferramos y no queremos olvidar. El segundo es Atmósferas inquietantes, donde el tema de los paisajes se vuelve un pretexto para que Arreola presente abstracciones en las que predominan los colores oscuros, iluminadas por salpicaduras o esgrafiados que descienden en las telas como si fueran relámpago

Por último, en Máscaras y palimpsestos se muestran algunas de las obras más experimentales del artista al hacer uso de soportes que ya poseen una imagen o información previamente grabada por otro autor, sobre la cual el artista inserta nuevas pinceladas que dialogan con la información anterior para generar una nueva propuesta plástica.

Dónde: Sala Fernando Gamboa del Museo de Arte Moderno. Paseo de la Reforma, esquina Gandhi s/n. Primera sección, Bosque de Chapultepec.

​Cuándo: hasta el 9 de junio, 2024

​Horario: Martes a domingo de 10:15 a 17:30 horas. Entrada general: 80 pesos (Maestros, estudiantes e INAPAM: entrada gratuita). Domingo: entrada libre

