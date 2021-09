"No subiremos el costo del Metro nunca": Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante su gestión, el costo del Metro no aumentará. Agregó que en 2021, tampoco habrá incremento en la tarifa del transporte público concesionado.

“Llevamos tres años en el gobierno y no hemos aumentado la tarifa del transporte público, este año estamos dando un apoyo muy importante a la ciudadanía porque sabemos las dificultades que han tenido con la pandemia, por la economía. Este año estamos dando un subsidio a la gasolina para que no suba el transporte concesionado y claro que nunca vamos a subir la tarifa del Metro, de eso no hay que preocuparnos” Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México

Durante la inauguración del puente vehicular Periférico Sur-Oriente y Humedal Cuemanco en Xochimilco, dijo que se está generando una inversión importante en el Metro, para que en 2022 haya mantenimiento en la Línea 1, con cambio de transformadores y renovación de un centro de control con otro totalmente nuevo, mientras que se avanza en la recuperación de la Línea 12.

“Ya hay un acuerdo con todas las empresas y ellos van a pagar la reconstrucción con una serie de expertos para asegurar que funcione correctamente. Se están haciendo los convenios y a mediados de este mes se puede iniciar en talleres todo lo que va a hacer el apuntalamiento y los trabajos para el túnel, para que pueda ser seguro” Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México

#EnVivo ▶️ Inauguramos el Puente Vehicular Periférico Sur – Oriente y Humedal de Cuemanco, que agilizará la movilidad de la zona de Cuemanco y convivirá con el humedal #PuenteXochimilco https://t.co/HpwABQ5eRf — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 4, 2021

La mandataria local señaló que es sumamente importante la inversión en movilidad, ya que en la Ciudad de México es el problema más grande que enfrentan los capitalinos, por ello se trata de mejorar los tiempos de traslado.

Por otra parte, mencionó que es necesario reducir desigualdades, pobreza, generar derechos y no programas sociales, pues “dimos becas a menores de todos los sectores y no como antes que sólo se daba a algunos, es igual que el programa de adulto mayor, no es un asunto de unos cuantos sino derechos universales”, explicó.

Sheinbaum Pardo comentó que los alumnos de todos los niveles escolares cuentan con una beca para seguir estudiando, para que no abandonen la escuela, pues, estimó, la educación es la forma de terminar con la desigualdad; además, recordó que su estrategia es la misma que sigue del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra generando apoyos en la frontera sur del país que fue olvidada por años.

KEFS