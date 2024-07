Suspenden recuento de votos en la Cuauhtémoc; Sala Regional CDMX del TEPJF revoca acuerdo

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió por unanimidad revocar el acuerdo que ordenaba al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recontar los votos de la elección para la alcaldía Cuauhtémoc.

La magistrada presidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Silva presentó un proyecto que fue aprobado por unanimidad que propuso revocar la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que ordenó el recuento total de la elección en la Cuauhtémoc.

#BoletínSRCDMX | SRCDMX revoca para efectos el acuerdo plenario del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que declaró procedente la realización del recuento total de votos en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc: https://t.co/wKuwshzNtq #JusticiaAbierta pic.twitter.com/7DDTSktJbI — Sala Regional Ciudad de México (@TEPJF_SRCDMX) July 7, 2024

“Esta propuesta no propone revocar el proyecto porque no se reúnan los requisitos necesarios para que se lleve a cabo, ni propone confirmar la orden de realizarlo porque no existe un análisis adecuado respecto a si se satisfacen o no, los requisitos necesarios para llevar a cabo el recuento que se solicitó”, destacó.

Sobre esto, queda de manera inmediata, todos los actos que se comenzaron a realizar este domingo para el recuento quedan sin efecto y son declarados insubsistentes, hasta que el Tribunal Electoral local vuelve a analizar la impugnación de Morena, analice las pruebas y demuestre que se acreditan los requisitos establecidos por la sala superior del TEPJF para ordenar un nuevo recuento total.

Ante esta noticia, Alessandra Rojo de la Vega publicó en su cuenta oficial de X, lo siguiente: “Vecinas y vecinos, tenemos muy buenas noticias, la Sala Regional ha señalado que la decisión de ir al reconteo en Cuauhtémoc, no tienen fundamentos legales, no existen artículos que lo sustenten y por tanto debe suspenderse”.

Vecinas y vecinos, tenemos muy buenas noticias, la Sala Regional ha señalado que la decisión de ir al reconteo en Cuauhtémoc, no tiene fundamentos legales, no existen artículos que lo sustenten y por tanto debe suspenderse.



La ley ha derrotado a la corrupción, mantengámonos… — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 7, 2024

Y agregó que la ley derrotó a la corrupción, mantengámonos alertas y sigamos avanzando juntos hacia el mejor gobierno en la historia.

Con ello, Alessandra Rojo de la Vega será alcaldesa de Cuauhtémoc al menos durante los próximos tres años, dando continuidad a la preferencia ciudadana por la coalición del PRI-PAN-PRD.

