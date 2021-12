Tabe pide a Morena “tocarse el corazón”

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reiteró que el techo presupuestal para el 2022, que planteó el Gobierno de la Ciudad de México, es “insuficiente” para cubrir las necesidades de los habitantes, por lo que solicitó, de manera formal ante el Congreso capitalino, se destinen 502 millones de pesos adicionales.

Ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, el alcalde aseguró que el proyecto de presupuesto que plantea su administración tiene un “amplio enfoque social”, que busca poner primero a quienes más lo necesitan, con recursos que serán dirigidos a distintos rubros, como los Cendis, madres solteras, recuperación de barrios y viviendas, y mantenimiento de escuelas públicas.

Decir no a este presupuesto es decirle no a que se mejore la vivienda en Miguel Hidalgo, es decir que no se apoye a las madres trabajadoras de Cendis