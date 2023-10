Taboada inaugura Centro de Prevención de Violencias de Género hacia las Mujeres en Benito Juárez.

Luego del compromiso asumido frente a mujeres activistas, líderes sociales, políticas y de la sociedad civil desde el pasado 10 de marzo de 2022 para transformar el Centro de Atención a la Mujer en un espacio de resguardo, prevención y acompañamiento, el alcalde el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, inauguró el Centro de Prevención de las Violencias de Género hacia las Mujeres y su Empoderamiento.

“Ustedes serán testigos de esta gran transformación, de cómo pasará de ser una universidad a un centro de prevención para la violencia de las mujeres, una verdadera casa aliada…Desde el gobierno de Benito Juárez lo poquito, un poquito de lo mucho que le han dado las mujeres a la ciudad, a la alcaldía y principalmente un gran homenaje a quienes hoy ya no están aquí porque fueron violentadas, porque fueron maltratadas, porque fueron asesinadas y a todas ellas, por ellas vale todo que estemos aquí”, anunció el alcalde hace unos meses, por lo que hoy esta instalación toma forma en beneficio de las mujeres de la Ciudad de México.

Durante el evento inaugural, Santiago Taboada señaló que este centro será también una casa de emergencia, donde las mujeres víctimas de violencia de cualquier parte de la capital tengan un lugar donde llegar y con ello evitar que esos casos terminen en tragedia.

“Una de las cosas a las que me comprometí fue construir, no en términos de obra, sino de construir una red y un centro que atendiera esta problemática y que entendamos todos las necesidades y la urgencia de resolver este problema… Hoy tenemos que dejar de solamente hablar del tema para actuar del tema. Yo estoy en mi quinto año, seguramente en un par de semanas estaré anunciando mi salida, pero esto se va a quedar. Yo me voy a ir con la satisfacción de haber hecho un buen gobierno, pero este centro va a trascender a mi gobierno y de eso se trata”, destacó.

te puede interesar VIDEO | Paramédicos de Gaza lloran por sus colegas muertos tras ataques aéreos

Ante mujeres representantes de colectivos y asociaciones civiles, el alcalde señaló si no se tiene la capacidad como gobierno de reconocer la violencia y de atenderla, entonces, dijo, estamos condenados a que esto no solamente se repita, sino crezca, por lo que sostuvo que su gestión se diferencia porque se está abordando el tema con acciones tangibles.

“Tomé la decisión de convertir la universidad de la mujer en un centro de prevención de las violencias, porque el problema cada vez es mucho más grande… Si este centro impide que a una mujer de esta ciudad le hagan daño, este centro habrá cumplido con sus funciones… Esa es la realidad de esta ciudad; no podemos esconderla por más dura que sea. Me siento profundamente responsable de poder llevar a cabo una política y una acción que pueda cambiar realidades. Eso es lo que más hoy me llena, no esa algarabía de cortar un listón, sino que esto pueda salvar vidas, que una mujer que llegue aquí y diga lo logré, y con eso habremos hecho la tarea”, apuntó.

En este sentido, América Gómez, titular de la Dirección de Igualdad Sustantiva de Benito Juárez, indicó que el centro es un lugar diseñado para la prevención, identificación, asesoramiento y acompañamiento de niñas, adolescentes y mujeres, garantizando así el bienestar y seguridad de las usuarias, además de que podrán acceder a mayores oportunidades, incluyendo autonomía y empoderamiento. “Hoy en Benito Juárez se da un paso al frente en contra de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres con este espacio, el gobierno de la alcaldía les dice a ellas y a las niñas, a las mujeres y a toda la ciudadanía que aquí se realizan acciones para su seguridad y empoderamiento, dando prioridad a las necesidades y preocupaciones de ellas. Benito Juárez una alcaldía con un alcalde que cuidan a las niñas, adolescentes y a las mujeres”.

En su oportunidad, Elizabeth Martínez, presidenta y fundadora de “Familias Unidas”, agradeció la apertura de un espacio dedicado a la prevención y atención para las mujeres.

“Es un testimonio de su compromiso con la justicia, con la igualdad y el cambio social. Sabemos que la violencia de género es un problema arraigado en nuestra sociedad y los centros de prevención desempeñan un papel esencial en la protección de las mujeres y la creación de un entorno seguro en la que pueden prosperar. Al mismo tiempo, el emprendimiento es una herramienta poderosa para el empoderamiento de las mujeres; cuando se les brinda la capacitación, el acceso a recursos y el apoyo necesario, las mujeres pueden convertirse en líderes empresariales y agentes de cambio en sus comunidades”, dijo.

Asimismo, Carmen Sánchez, embajadora de la “Red Naranja” y presidenta de la fundación que lleva su nombre, la cual apoya a mujeres sobrevivientes de violencia química, destacó la labor de la Alcaldía Benito Juárez que hoy se materializa en la creación de un centro de resguardo para mujeres. “Reconozco el trabajo de la alcaldía Benito Juárez que está realizando, crear centros de apoyo y acompañamiento para las mujeres es muy importante, pero no solo pueden quedar ahí… Muchísimas gracias por esos espacios que están abriendo y mujeres, que nadie les diga que no vale la pena luchar, hasta que la dignidad se haga costumbre, el silencio no nos protegerá jamás. Ni una muerta más”.

Por su parte, Consuelo Lara, presidenta de “GESOMEX” reconoció al alcalde de Benito Juárez por visibilizar la violencia que viven las mujeres y no tomar estos casos solo como una cifra más. “Tenemos que ir de papel a la acción y hoy felicito al alcalde Santiago Taboada, en verdad un aplauso, porque es hombre y está él buscando defender nuestros derechos, darnos un lugar, que tengan una oportunidad de las mujeres de aquí de la alcaldía para que puedan salir adelante y puedan reconocer sus cualidades”.

JVR