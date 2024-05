“El tema se politizó”, lamenta víctima de L12

Hellen García, quien perdió a su padre René Jorge en el desplome de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021, reclamó que el proceso legal está estancado y no hay apoyo por parte del Gobierno capitalino.

La víctima contó a La Razón que aquel día, cerca de las 22:00 horas, se enteró de la caída de este transporte, pero fue al día siguiente que supo que su papá era uno de los usuarios fallecidos.

René Jorge iba de regreso al Valle de Chalco tras visitar a su hermana cuando los últimos dos vagones del convoy donde viajaba cayeron por el colapso del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, de la ruta inaugurada el 30 de octubre de 2012.

“Al otro día mi familia me dijo que no encontraban a mi papá, apenas iban a reconocer si su cuerpo estaba entre las víctimas, porque eso les dijeron (a sus primos), ya que se la pasaron toda la noche buscándolo”, mencionó.

Una vez que su familia confirmó que René Jorge había perdido la vida, la madre de Hellen estuvo al tanto del proceso legal. De acuerdo con la joven hubo irregularidades y manejos de dinero que desunieron a su familia.

El 3 de mayo de 2021 los dos últimos vagones de la línea 12 cayeron sobre la avenida Tláhuac, donde 26 personas perdieron la vida y 103 resultaron heridas.

Lo anterior provocó el cierre de la línea durante tres años y fue hasta el 30 de enero pasado cuando el Jefe de Gobierno, Martí Batres, reabrió totalmente la ruta, la cual está reforzada a partir de un proyecto el cual fue supervisado por directores responsables de obra, corresponsables en seguridad estructural y prometió que cuenta con las constancias de seguridad estructural en todos los tramos.

Hellen cuestionó que el tema se haya politizado y consideró que, pensándolo, ahora, no habría recibido el apoyo que las autoridades capitalinas,

“Es muy difícil revivir esa situación. Los de los vagones de adelante dicen que sintieron un jalón muy fuerte y escucharon mucho ruido, pronto el escenario era otro.

“El tema se hizo político, se manejó al antojo de ellos, si yo me hubiera empapado desde un principio de toda la situación no se hubiera aceptado dinero, porque la vida de mi padre no se paga con unos cuantos pesos”, relató.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, entregó 45 millones de pesos para las 103 afectados y la 26 familias de quienes murieron en el accidente.

Además, según la página de transparencia sobre el caso de la Línea 12, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas erogó 31 millones de pesos adicionales para apoyos de acuerdo con la afectación y los acuerdos preparatorios de la Fiscalía capitalina son de cerca de 300 millones de pesos.

Hellen dijo que las autoridades prometieron reparar los daños totalmente, pero no fue así. La mujer comentó que el proceso está estancado desde hace tiempo y que el apoyo psicológico no tuvo seguimiento.

“Según nos iban a dar atención psicológica, fuimos a una sesión, quedaron que nos iban a hablar y ya no nos llamaron nunca.

“Hace un mes tuvimos una reunión con los abogados y afectados, dijeron que el proceso va seguir pero puede tardar cinco, 10, 15 o 20 años, porque los imputados están metiendo amparos”, dijo.

Uno de los abogados de las víctimas, quien pidió el anonimato, compartió que el caso está detenido, pues los imputados solicitaron amparos que no se han resuelto. Especificó que algunos de ellos son en contra de la vinculación a proceso y otros están en revisión.

“Hubo una audiencia el jueves (pasado) en la que se dijo que uno de los imputados falleció, está detenido el proceso, hay una serie de amparos en los que se obtuvieron suspensiones para efectos de que no se lleve a cabo la audiencia de juicios”, comentó.

Agregó que no ha habido noticias relevantes desde hace un año. En octubre de 2021 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se solicitó una audiencia inicial a un juez de control en contra de 10 personas tanto físicas y morales por el accidente.

Entre los personajes relacionados se tiene señalado a Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro; Héctor Rosas Troncoso, subdirector de Obra Civil del Metro; Juan Antonio Giral, exdirector de diseño de obras civiles; Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Construcción de Obra Civil, entre otros.

El abogado añadió que los afectados están en espera de la audiencia para iniciar el proceso penal.