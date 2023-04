Sábado caluroso el que se espera en la CDMX

Este sábado en la Ciudad de México se espera un ambiente caluroso la mayor parte del día, con cielo medio nublado en algunas zonas por la tarde.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que no se esperan condiciones de lluvia en el día, aunque podría presentarse alta radiación por la tarde, por ello, ¡toma tus precauciones!

La temperatura mínima es de 14 grados y la máxima de 27 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Altas temperaturas en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

¿Qué hacer en caso de radiación alta?

- Utilizar gafas y gorra

- Usar bloqueador

- No exponerse al sol por tiempo prolongado

En caso de mucho calor sal a la calle con una sombrilla y no olvides hidratarte y no consumir alimentos me la vía pública.