En tercer día de operativos, suman 185 unidades del transporte público concesionado suspendidas en CDMX

En el tercer día de operativos para vigilar la correcta operación de conductores del transporte público concesionado de la Ciudad de México, 59 unidades fueron suspendidas por incumplir las normas establecidas para subir un peso a la tarifa.

Con lo anterior, suman 185 suspensiones desde el pasado miércoles , cuando comenzaron los operativos y se reportaron 78 suspensiones; ayer, 48 unidades también fueron puestas a "descansar".

Junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa de la capital, la Secretaría de Movilidad realizó 670 revisiones; del total, 91.19 por ciento de las unidades cumplió en lo general con los acuerdos.

No obstante, se informó que 59 unidades fueron suspendidas debido a que sus conductores no portaban una licencia tipo C, no contaban con seguro vigente, uniforme, o llevaban a un acompañante.

En tanto, se informó que este viernes se realizaron 28 operativos en las alcaldías de Gustavo A Madero, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Cuauhtémoc, y Xochimilco.

El Gobierno de la Ciudad de México recordó que los operativos al transporte concesionado continuarán hasta el próximo domingo 31 de julio.

Finalmente, instó a que la ciudadanía realice denuncias de cobro no autorizado o mal servicio a través de Locatel, al número *0311 , o en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad.