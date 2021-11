UNACDMX busca discutir presupuesto para la capital del país en Cabildo

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto 2022 sin considerar las necesidades de los capitalinos, existe la alternativa de que las prioridades se discutan en el Cabildo de la Ciudad de México, afirmó Mauricio Tabe, Vocero de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México.

MÁS INFORMACIÓN UNACDMX pide transparentar fórmula de distribución de recursos

En conferencia de prensa de la UNACDMX, el también alcalde de Miguel Hidalgo indicó que tras este rechazo por parte de los diputados federales, existe una ventana de oportunidad para poder hacer llegar estas propuestas a la Jefa de Gobierno y lograr que se incluyan en el paquete económico del próximo año.

“Queremos hacer el llamado para que en la Ciudad de México sí se tomen en cuenta estas solicitudes, se reconozcan estos problemas apremiantes en cada uno de las comunidades, de las colonias, de los pueblos y los barrios de las diversas alcaldías”.

En este contexto, Tabe recordó que la Constitución de la Ciudad establece que el paquete económico o partes del mismo, deben ser sometidas a consideración del Cabildo de la Ciudad, por lo que las y los 16 alcaldes deben ser llamados a sesión para tratar este tema.

“Lo que nosotros estamos haciendo es llamar a que antes de que el Paquete Económico se envíe al Congreso, se cumpla con esta determinación constitucional de que sean discutidos y deliberados varios de los puntos en el Cabildo de la Ciudad”, sostuvo.

Durante su intervención, Lía Limón, Alcaldesa de Álvaro Obregón, reiteró su llamado a la Jefa de Gobierno para que, en reunión de Cabildo, se transparente la fórmula para la distribución de recursos de las alcaldías y se discuta y apruebe el presupuesto 2022.

Agregó que la Jefa de Gobierno no puede rechazar el Fondo de Capitalidad, cuando hay temas no resueltos en la Ciudad de México como la infraestructura hidráulica o el mejoramiento del transporte: “si no lo quiere que lo pase a las alcaldías para atender las necesidades de la gente (…) a quien realmente afectan cuando se niegan recursos a seguridad, servicios urbanos y en programas sociales es a las y ciudadanos”.

Destacó que, en el caso del presupuesto de Álvaro Obregón, se enfrenta una pérdida del 12% en términos reales respecto al de 2019.

Por su parte, Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, sostuvo que los alcaldes son quienes reciben las quejas de la ciudadanía y si las alcaldías de la ciudad quedan bien, pues el gobierno de la CDMX también queda bien”.

”Vamos a procurar que se respete un presupuesto digno para todas las alcaldías que conforman la UNA, no puede ser que se tenga menor presupuesto que en 2019 y eso deben de saberlo, que impacta directamente en la población y en los servicios”.

Por su parte, Luis Gerardo Quijano, alcalde de La Magdalena Contreras, señaló que las Alcaldías son el gobierno de primer contacto que ejerce únicamente 1 de cada 5 pesos que gasta la Ciudad.

“El 18% del presupuesto de la Ciudad es ejercido por todas las Alcaldías, si le quitas la mitad de sueldos, solamente se ejerce el 9% y si le quitas otro 4% de gasto comprometido y de partidas centralizadas como gasolina, luz, agua y teléfonos, nosotros las Alcaldías, sólo podemos invertir alrededor del 5% del presupuesto capitalino, prácticamente nada” enfatizó.

En ese sentido, se pronunció en descentralizar el presupuesto capitalino, ya que el gobierno ejerce 180 mil mdp y las Alcaldías solamente 38 mil.

“Nuestra relación con la Ciudad debe cambiar debido a que gasta más del doble que las Alcaldías en obra pública de la Ciudad de México” aseguró.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, expuso parte de las problemáticas ciudadanas que escucha a diario, en especial en las que utilizan el presupuesto participativo en temas que son obligaciones de la alcaldía.

Señaló que además de las fallas en las calles, también hay un deterioro en deportivos, parques, jardines y otros espacios públicos, además recalcó no dejar de lado el tema de seguridad que también requiere grandes recursos.

Ante ello, la funcionaria destacó la falta del reglamento del Cabildo de la Ciudad de México.

“Se nos dijo que se nos iba a hacer llegar, no nos lo han hecho llegar”, dijo.

La Alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, afirmó que las vecinas y vecinos de esta demarcación están enojados con la forma en que se va a aplicar el presupuesto participativo ya que en la elección debieron haber puesto la palabra “continuidad” si querían que fuera el mismo proyecto para 2020 y 2021 y mucha gente no lo sabía.

“Eso sucede porque las cosas se hacen sobre las rodillas, porque -los diputados de la Ciudad de Méxicolegislan sin escuchar razones, solamente aplastando con su mayoría y lo mismo se ve que puede ir dirigido hacia la aprobación del presupuesto del próximo año”, criticó.

El alcalde en Coyoacán, Giovani Gutiérrez, señaló que las alcaldías de la UNACDMX, hacen un trabajo coordinado para emprender acciones de gobierno y evitar que los ciudadanos padezcan carencias en el servicio público.

“Tenemos los Miércoles Contigo, los miércoles ciudadanos y eso es muy importante porque ahí van los ciudadanos y se levantan las gestiones, nos transmiten sus inconformidades, lo que necesitan, y nosotros, todos, junto con los directores generales y prácticamente la estructura, estamos atentos para recibir estas gestiones y vamos de inmediato”, apuntó.

Santiago Taboada, de Benito Juárez, aseguró que es una tragedia que la Ciudad tenga los mismos presupuestos del 2019, pues ha habido inflación, lo que significa que en términos reales es un monto menor.

“Hoy vemos esa complejidad y por supuesto no vamos a renunciar y eso no tiene que ver con pleitos, el problema es que ahora alzar la voz y el problema es que ahora querer debatir se piensa que es buscar un pleito; no es pleito, estamos buscando lo justo”, aseguró.

FGR