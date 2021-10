Vacuna a menores es bendición, dice mamá

Con alegría, motivación y después de casi dos años de espera, los primeros adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades acudieron este lunes a alguno de los dos módulos habilitados en la Ciudad de México para recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, sin necesidad de ampararse ni recurrir a medios legales.

Desde las primeras horas del día, los alrededores de la Biblioteca Vasconcelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, se llenaron de pequeños, quienes, acompañados por sus padres y familiares, hicieron una fila para esperar por la dosis.

Para Josefina, madre de familia, “es una bendición” que su pequeña de 13 años pueda recibir la vacuna, pues padece problemas respiratorios, una de las 40 afecciones que consideró el Gobierno federal para darle prioridad a los menores de edad y aplicarles el biológico de la marca Pfizer, la única que hasta el momento fue aceptada por las autoridades para este rango de edad.

“Lo sentimos como una bendición porque no a todos se les aplica todavía, en general, y no todos llegaron, no la alcanzaron. Supimos de mucha gente que se nos fue por la pandemia; llegar con vida y sanos, y que se la apliquen, es mucho; pero es un derecho que tienen, una prioridad”, comentó a este medio.

En los alrededores no faltaron quienes acudieron disfrazados, en un intento por animar a los pequeños antes de recibir su vacuna; incluso, los mismos padres de familia llegaron con disfraz.

Tampoco faltaron quienes acudieron al módulo, aunque no les tocara la vacuna. De acuerdo con las autoridades responsables del módulo, hasta el 40 por ciento de los jóvenes que acudieron al módulo en compañía de sus padres no cumplían con los requisitos para recibir la dosis, entre las que se encontraba el padecer de alguna comorbilidad.

Para el mediodía, ya se había aplicado la vacuna a por lo menos 750 jóvenes en ese módulo, de manera ordenada y sin mayores complicaciones.

Para Roberto, padre de un joven de 15 años, el procedimiento fue “muy rápido” y la atención “adecuada”, pues “no hubo que esperar de más, ni hubo tanta gente como imaginábamos”, comentó, al explicar que en menos de 40 minutos ya estaban fuera.

Este lunes se aplicó la vacuna para los menores de edad cuyos apellidos van de la A a la F y que se registraron en la página del Gobierno federal.

Se prevé que durante esta semana se aplique a alrededor de 400 mil niños y jóvenes en estas condiciones, en la capital del país.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital se estima que sólo el cinco por ciento de la población no se ha vacunado contra el virus.

“Tenemos un alcance del 95 por ciento, realmente es muy alto, incluidas las personas postradas que se han ido a vacunar a su casa. Por ahora, hay un cinco por ciento que no se ha vacunado”, explicó la mandataria, al término de la entrega de apoyos para adultos mayores en la alcaldía Benito Juárez.